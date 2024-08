Grégory Beaud Journaliste Blick

L'hyperactivité de Chelsea sur le marché estival a de quoi prêter à sourire. Depuis le début du mercato, la formation londonienne achète tellement de joueurs qu'elle devient la risée du web. Près de 40 joueurs forment actuellement le contingent des Blues. Récemment, l'entraîneur Enzo Maresca a d'ailleurs décidé de laisser une quinzaine de joueurs à l'écart du groupe. «Je ne travaille pas avec 42 joueurs. Je travaille avec 21 joueurs», avait-il déclaré.

À quelques jours de la fermeture de la fenêtre des transferts, la formation de Chelsea serait encore intéressée par vendre ou prêter une quinzaine de joueurs. C'est dans ce contexte que l'équipe de Premier League débarque à Genève pour y disputer son match retour de play-off de Conference League contre Servette. Et c'est aussi dans ce contexte qu'elle a débarqué à Cointrin mercredi.

Sur les réseaux sociaux, Chelsea a mis une photo de son voyage avec deux joueurs tout sourire dans l'avion du club avec la mention: «Switzerland, we're coming». Une image qui n'a pas échappé à un fan de Servette actif sur Twitter (nouvellement X), Jonathan Tunik. Celui qui compte quelque 3000 abonnés sur le réseau «Muské» a posté un montage d'un avion au décollage en l'allongeant de manière grossière. Façon évidente de se moquer de la pléthore de joueurs au sein du vestiaire de Chelsea. «Mais je n'ai même pas le mérite d'avoir réalisé le montage», nous a-t-il confié avec une capture d'écran comme preuve. Une «bête» recherche Google de «ridiculously long plane» a été suffisante pour obtenir une immense visibilité.

Entre la publication mercredi soir et la rédaction de cet article (11h00 le lendemain), le buzz a eu le temps de faire son effet. Nombre de vues: plus de 6,5 millions. Nombre de likes: plus de 160'000. Nombre de partages: plus de 11'000. De quoi déboussoler l'internaute comme il l'a écrit plus tard. «C'est mon tweet le moins drôle de la semaine qui perce», rigole-t-il encore. Parmi les réponses à sa blague, de nombreux fans du club britannique viennent le taquiner... voire plus. Preuve que la pique était parfaitement ciblée.

Avant le match aller, Jonathan Tunik avait déjà changé le nom de son compte en «Servette FC England». Il y diffusait de fausses informations sur le club grenat pour rigoler. Cette touche d'humour avait fonctionné, mais pas au niveau du montage photo de l'avion. Comme quoi, ce sont parfois les blagues les plus simples qui fonctionnent le mieux.

Victorieux 2-0 à l'aller, Chelsea part favori de ce match retour du barrage. Sur le terrain du trolling, par contre, le SFC a un coup d'avance.