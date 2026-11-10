DE
FR

Toujours blessé au pied
Privé de Clint Capela, Houston renoue avec la victoire

Les Houston Rockets ont battu les Denver Nuggets 110-100 lundi en NBA, malgré l'absence de Clint Capela. Kevin Durant a brillé avec 23 points, mettant fin à une série de deux défaites pour Houston.
Publié: il y a 2 minutes
Face à Denver, Houston a mis fin à une série de deux défaites.
Photo: AP Photo/Ashley Landis
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Les Houston Rockets ont renoué avec la victoire lundi en NBA, même sans Clint Capela, toujours blessé au pied. Le pivot genevois a manqué son quatrième match d'affilée lors de la victoire 110-100 contre les Denver Nuggets. Houston a ainsi mis fin à une série de deux défaites. Kevin Durant a été le meilleur marqueur des Rockets avec 23 points, tandis que Jamal Murray s'est illustré pour Denver avec 38 points.

Kyshawn George a quant à lui essuyé une défaite avec les Washington Wizards. Le Valaisan a inscrit 12 points et capté 3 rebonds lors du revers 122-111 face aux Detroit Pistons. Il s'agit de la quatrième défaite consécutive pour l'équipe de la capitale. Washington affiche désormais un bilan de quatre victoires et sept défaites. Houston a remporté huit de ses onze matches.

Wembanyama et Doncic en feu

Dans les autres rencontres de la soirée, Victor Wembanyama a été une nouvelle fois exceptionnel: il a planté 40 points pour offrir aux Spurs une victoire fleuve face à Phoenix 122-96. Il s'agit de sa deuxième performance à plus de 40 points, 10 rebonds et 8 contres en une semaine, après son match record à 52 points face à Dallas il y a cinq jours.

Les Lakers aussi sont en pleine forme, avec une dixième victoire cette saison, contre Atlanta 124-114, soit leur sixième d'affilée. Le Slovène Luka Doncic, magistral depuis le début de cet exercice, a encore mené la charge, avec 32 points, 10 passes et 8 rebonds.

Découvrez nos contenus sponsorisés
«La question décisive est la suivante: comment financer mon niveau de vie au cours des 20 à 30 prochaines années?», explique Olivier Serex, responsable de la planification financière à la Banque Migros.
Présenté par
Migros Bank LOGO orange FR
Arrêtez de remettre à plus tard
Le plan pour une retraite sans souci
Transformation de l'épeautre par le Moulin du Valais SA (GMSA)
Présenté par
LOGO DE & FR UrDinkel weiss
Apôtres de l’épeautre
Du champ au fournil, ils misent sur une céréale ancienne
c833ebd9-6425-452f-9597-89e8c90bf989.jpeg
Présenté par
c186dee9-6f6c-4d81-ba54-41ab3a6bfe77.png
Des Pouilles à la Loire
Ces cépages méritent davantage d'attention
VIER PFOTEN_2021-10_22_00254.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Les coulisses sombres des vacances de rêve
Comment le tourisme exploite les animaux
e57f8def-c889-45c4-84a2-8b6a6baee15f.jpeg
Présenté par
c186dee9-6f6c-4d81-ba54-41ab3a6bfe77.png
Enfin un peu d'automne dans le verre
Des vins dorés pour la saison dorée
Vignes chargées et lumière d'automne, le chemin du vignoble de Branson à Loèche (Leuk) est l'un des plus beaux du Valais.
Présenté par
SBB_Logo POS_2F_PANTC_100.png
Du Chablais vaudois au Valais
Huit escapades à vivre en train, de la vigne aux sommets
Quand le groupe tire, la motivation suit presque toute seule.
Présenté par
ASICS_SMSB_Lockup_ASICS Blue_RGB.png
Un psychologue du sport décrypte le phénomène
Pourquoi les run club conquièrent nos villes
VIER PFOTEN_2025-06-04_00014.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Comme nos chiens et nos chats
Les vaches ont des amies et les cochons sont intelligents
Articles les plus lus
    Articles les plus lus