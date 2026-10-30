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Cam Boozer en triple-double
Memphis continue son début de saison parfait

Les Grizzlies de Memphis restent invaincus après leur victoire 124-103 contre Portland, jeudi. Cameron Boozer, 19 ans, a brillé avec un triple-double, devenant le deuxième plus jeune joueur à réaliser cet exploit en NBA.
Publié: il y a 14 minutes
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Cameron Boozer a réalisé un triple-double historique.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Memphis a remporté jeudi à Portland le choc entre deux équipes encore invaincues en ce début de saison de NBA. La Nouvelle-Orléans a pour sa part glané sa première victoire de la saison.

Les Grizzlies, portés par leur jeune recrue de l'été Cameron Boozer, auteur de 18 points, 12 rebonds et 12 passes, ont fait carton plein grâce à leur succès 124-103 face aux Trail Blazers. Grâce à son match phénoménal, le No 3 de la draft devient le deuxième plus jeune joueur de l'histoire de la NBA à réaliser un triple-double, à seulement 19 ans et 103 jours, derrière Josh Giddey en 2022 (19 ans et 84 jours).

Cameron Boozer offre ainsi à Memphis un cinquième succès en autant de matches, reléguant au second plan les retrouvailles de Ja Morant avec l'équipe qui l'a vu grandir. Le meneur de Portland, qui avait été sélectionné lors de la draft 2019 par Memphis où il a joué sept années mais a été diminué par de nombreuses blessures les dernières années, a vécu une sombre soirée. Il a été limité à 14 points et a dû quitter le parquet dans le quatrième quart-temps à cause d'une blessure aux ischios, assistant depuis le banc à la première défaite des siens.

Hormis Memphis, seuls les Houston Rockets restent invaincus, avec cinq victoires.

Les Pelicans décollent

La cinquième tentative a été la bonne pour la Nouvelle-Orléans. Portés par Jeremiah Fears (22 points, 13 passes, 8 rebonds), les Pelicans ont décroché leur première victoire de la saison en battant les Sacramento Kings (132-120).

Ce résultat acte une cinquième défaite pour Sacramento, malgré un grand match du rookie Darius Acuff Jr (34 points, 14 passes), qui continue d'impressionner après ses 33 points la semaine dernière contre Portland.

Enfin, les Atlanta Hawks ont de leur côté décroché une précieuse victoire contre Cleveland (114-111), grâce à un troisième quart-temps à 43 points.

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