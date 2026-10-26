Les Knicks, champions en titre, ont subi leur troisième défaite en autant de matches, contre le Magic, dimanche en NBA. OKC s'est imposé contre les Clippers, mais a subi la grave blessure de Jalen Williams.

Le début de saison cauchemardesque des Knicks, champions en titre

Le début de saison cauchemardesque des Knicks, champions en titre

Les New York Knicks, sacrés la saison passée, ont concédé leur troisième défaite consécutive, s'inclinant à la maison face au Orlando Magic (111-102), malgré les 28 points de Jalen Brunson. Il s'agit du pire début de saison pour un champion en titre depuis celui des Dallas Mavericks en 2011.

Franz Wagner, qui n'avait jusque-là marqué que deux petits points, en a inscrit 21 dans le dernier quart-temps, et Orlando a ainsi décroché sa première victoire de la saison.

Jalen Williams, un coup dur pour OKC

Shai Gilgeous-Alexander a inscrit 34 points pour permettre au Oklahoma City Thunder - privé du Fribourgeois Yanic Konan Niederhäsuer, encore en convalescence - de s'imposer à domicile face aux Los Angeles Clippers (108-101). Mais cette victoire a été assombrie par la grave blessure de Jalen Williams, qui s'est cassé la cheville gauche en toute fin de rencontre sur une percée vers le panier et a dû être évacué du terrain sur une civière.

«Je suis vraiment désolé pour lui... Il va falloir tenir le coup jusqu'à son retour», a déclaré Shai Gilgeous-Alexander, les larmes aux yeux après l'incident. Le double MVP mesurait la perte pour sans doute de longs mois de son meilleur lieutenant, décisif lors de la conquête du titre en 2025.

Luka Doncic porte les Lakers

Impressionnant, Luka Doncic a inscrit 52 points lors du succès des Lakers à Salt Lake City sur le parquet du Jazz de l'Utah (132-123), leur troisième en trois matches depuis le début de saison.

Devenu la superstar incontestée des Lakers depuis le départ de LeBron James cet été pour Philadelphie, le Slovène a également délivré 10 passes et capté huit rebonds lors d'une prestation magistrale, ponctuée de huit tirs à trois points et de deux interceptions.