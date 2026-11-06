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«C'est fantastique»
La Télé Vaud-Fribourg devient diffuseur du championnat suisse de basketball

La Télé Vaud-Fribourg va diffuser des matches des championnats suisses de basket jusqu'à la fin de la saison. Un nouveau partenariat avec Swiss Basketball, qui vise à accroître la visibilité de la balle orange en Suisse.
Publié: il y a 28 minutes
La Télé Vaud-Fribourg va diffuser des matches du championnat suisse de basket.
Photo: keystone-sda.ch
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Blick Sport

Le championnat suisse de basket (nommé SB League) a un nouveau diffuseur. La Télé Vaud-Fribourg a annoncé vendredi avoir conclu un partenariat avec Swiss Basketball pour la diffusion de 20 à 25 matches d'ici la fin de la saison, avec une option pour deux saisons supplémentaires. Cela concerne les championnats masculin et féminin, play-off compris.

«Ce nouveau partenariat sera très bénéfique»

«C'est fantastique d’avoir obtenu ces droits exclusifs et de pouvoir proposer gratuitement ces rencontres à l’antenne à tous les aficionados de la sphère orange. Pour nous, ce partenariat renforce notre position de chaîne du sport, après avoir obtenu les droits de diffusion du hockey sur glace de National League il y a deux ans», déclare Roland Guex, directeur des opérations spéciales de la chaîne régionale, dans un communiqué.

Dans le camp de Swiss Basketball, les réjouissances sont également de mise. «Pour nous, c’est une aubaine d’avoir 20 à 25 matchs de basketball de haut niveau en direct et en free TV. Nous connaissions déjà le professionnalisme et les compétences de La Télé, qui nous accompagne depuis dix ans dans le cadre de la SBL Cup. Ce nouveau partenariat sera très bénéfique pour les clubs ainsi que pour leurs partenaires et sponsors, qui bénéficieront, à travers ces retransmissions, d’une visibilité accrue et, par conséquent, d’une plus grande notoriété», avance quant à lui Andrea Siviero, président de Swiss Basketball.

La chaîne précise encore que le calendrier des rencontres diffusées n'est pas encore arrêté. Les matches seront choisis en fonction de l'actualité, «avec la volonté de proposer les affiches les plus attractives aux téléspectateurs».

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