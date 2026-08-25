La star du cyclisme Wout Van Aert fuit la grêle en van

La grêle a contraint les organisateurs à interrompre la 3e étape de la Vuelta à 15 kilomètres de Font-Romeu. Trempés et frigorifiés, les coureurs ont dû trouver refuge.

Nick Rohner

La 3e étape de la Vuelta devait s’achever à Font-Romeu. Mais le peloton n’a jamais pu rallier la station pyrénéenne. À une quinzaine de kilomètres de l’arrivée, les coureurs ont été surpris par un violent épisode de grêle qui a contraint les organisateurs à interrompre la course. Trempés et grelottant de froid, les professionnels ont alors cherché à s’abriter au bord de la route.

Wout van Aert a lui aussi dû trouver refuge. «Je me suis d’abord abrité dans une camionnette, puis presque tous les coureurs se sont retrouvés dans un hôtel situé à proximité», a raconté le Belge à «Sporza».

Pour le coureur de 31 ans, l’arrêt de la course était la seule décision possible. Maarten Wynants, manager de l’équipe Visma, partage son avis: «La direction de course a pris la bonne décision en autorisant les coureurs à descendre de leur vélo. Avec de telles conditions météorologiques, la situation était tout simplement trop dangereuse. Pour assurer la sécurité des coureurs, il était préférable d’arrêter l’étape», a-t-il expliqué.

Pogacar reste en rouge

Comme aucun vainqueur ni aucun podium n’ont été désignés, le Slovène Tadej Pogacar conserve la tête du classement général. La Vuelta ne retrouvera pas encore son pays d’origine, l’Espagne, ce mardi lors de la 4e étape. Celle-ci se déroulera entièrement dans la principauté d’Andorre et ne laissera pratiquement aucun répit aux coureurs: 105 kilomètres et 2880 mètres de dénivelé, le tout condensé en un peu plus de trois heures de course.