Après avoir annoncé prochainement mettre un terme à sa carrière, Nino Schurter a dévoilé à Crans-Montana ses projets d'avenir. Le Grison continuera à courir pour son équipe Scott-Sram, mais dans un nouveau rôle.

Les projets de la légende Nino Schurter pour sa retraite

Les projets de la légende Nino Schurter pour sa retraite

1/5 La légende du VTT Nino Schurter mettra fin à sa carrière cet automne. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Dubach

Nino Schurter (39 ans) rayonne de sérénité. À Crans-Montana, où il participe à la journée médias de présentation de la sélection suisse pour les Mondiaux, il sait depuis samedi exactement à quoi ressemblera sa fin de carrière.

Le Grison disputera encore les Championnats du monde à domicile en Valais en septembre, puis la manche de Coupe du monde sur son circuit fétiche de Lenzerheide une semaine plus tard. Ensuite, place à la retraite. Il refermera alors un palmarès hors norme: médaillé olympique à plusieurs reprises, neuf fois vainqueur du classement général de la Coupe du monde et déjà dix fois champion du monde — voire onze selon le verdict de cet automne.

Rendez-vous au Canada en 2026

Mais l’aventure ne s’arrête pas vraiment là. Schurter conserve en effet un contrat de coureur avec son équipe Scott-Sram. Il l’avoue pour la première fois publiquement: «Je courrai encore, simplement plus en Coupe du monde».

Un premier rendez-vous est même fixé: la «BC Bike Race», du 23 au 29 mai 2026, au Canada. Une épreuve par étapes mythique, tracée à travers les forêts de Colombie-Britannique, dont il n’avait jamais pu prendre le départ jusqu’ici à cause du calendrier de la Coupe du monde. Pour ses vingt ans, elle comptera donc une légende au départ.

Désormais, le Grison s’engagera aussi comme ambassadeur de ses partenaires, notamment Scott, sans la pression du résultat: «Ces derniers temps, j’ai réalisé que je n’en avais plus vraiment besoin».

Du VTT au gravel

Autre horizon: le gravel, discipline en plein essor mêlant route et tout-terrain. Un Mondial existe déjà. Schurter sera-t-il le premier Suisse sacré dans cette nouvelle spécialité? Il sourit: «Je dois encore voir avec quelle ambition je vais m’y mettre».

Sa participation au Cape Epic 2026, la prestigieuse course sud-africaine qu’il a remportée trois fois (dont cette année avec Filippo Colombo), n’est pas encore tranchée. «Pour la Cape Epic, je devrais m’entraîner très sérieusement… et je ne peux pas laisser tomber Filippo», explique Schurter qui savoure l’idée de ne plus avoir à se prononcer tout de suite.