Harry Kane critique les dirigeants du Bayern Munich

Harry Kane hausse le ton. Après le succès en Supercoupe face à Stuttgart samedi (1-2), l’attaquant critique le manque de profondeur du Bayern, pointant un mercato estival poussif.

1/7 «Nous sommes un peu limite», estime le Bavarois Harry Kane. Photo: Icon Sport via Getty Images

Christian Müller

L’attaquant du Bayern Harry Kane passe à l’offensive après la victoire en Supercoupe face à Stuttgart (2-1). Cette fois, ce n’est pas sur le terrain, mais devant les micros. «C’est probablement l’un des effectifs les plus réduits dans lesquels je n'ai jamais joué», lâche l'Anglais au sujet du club bavarois.

Il critique ensuite, à demi-mot, la direction sportive menée par Max Eberl et Christoph Freund: «Nous sommes un peu justes, si on est honnête. Mais, en tant que joueurs, nous ne pouvons pas agir là-dessus». Freund lui-même reconnaissait récemment que «sur le plan numérique, nous ne sommes pas très bien dotés». En effet, avec les départs de Kingsley Coman, Leroy Sané, Thomas Müller, Eric Dier, João Palhinha et Mathys Tel, le Bayern a perdu plus de joueurs qu’il n’en a recruté, malgré les arrivées de Jonathan Tah, Tom Bischof et Luis Diaz.

Plusieurs transferts manqués

Ces dernières heures, un nouveau dossier s’est refermé, confirmant un été particulièrement compliqué à Munich. Christopher Nkunku (27 ans), de Chelsea, ne reviendra pas en Bundesliga. Selon la presse allemande, le Bayern refuse de s’engager sur un transfert sec. La piste menant à Nick Woltemade (23 ans) de Stuttgart a également été abandonnée, les deux clubs restant très éloignés sur le montant de l’indemnité.

Le mercato bavarois avait mal débuté avec l’échec du transfert jugé idéal de Florian Wirtz (22 ans), parti de Leverkusen à Liverpool pour 130 millions d’euros. Selon son père, Hans-Joachim Wirtz, ce ne sont pas les finances, mais un entretien convaincant avec l’entraîneur des Reds, Arne Slot, qui a fait la différence.

L’espoir fait vivre

Le Bayern s’est ensuite intéressé à Rafael Leão (26 ans, Milan), mais les discussions «n’ont jamais abouti», selon Eberl. Le dossier Nico Williams (23 ans) s’est refermé tout aussi vite et l’Espagnol a finalement prolongé dix ans à Bilbao.

Malgré cette cascade d’échecs, Harry Kane conserve l’espoir de voir l’effectif renforcé d’ici au 1er septembre. «Il reste encore du temps avant la fermeture du marché des transferts et la prise de décisions», glisse-t-il. Le message est clair: à la direction de jouer.



