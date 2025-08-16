DE
Kane et Diaz marquent
Le Bayern remporte la Supercoupe à Stuttgart

Le Bayern Munich a remporté la Supercoupe Franz-Beckenbauer en s’imposant 2-1 à Stuttgart grâce à Kane et Diaz. Il s'agit du 11e sacre des Bavarois dans cette compétition.
Publié: 16.08.2025 à 22:59 heures
Luis Diaz (à gauche), arrivée en provenance de Liverpool durant l'intersaison, a inscrit le 2-0 pour le Bayern.
Photo: Anna Szilagyi
Le Bayern Munich a remporté samedi soir la Supercoupe Franz-Beckenbauer sur la pelouse de Stuttgart (2-1). Harry Kane et la recrue estivale Luis Diaz ont marqué les deux buts bavarois.

Les Munichois remportent pour la 11e fois de leur histoire le match entre le champion en titre et le vainqueur de la Coupe, et qui lance traditionnellement la saison suivante en Allemagne, portant pour la première fois le nom de la légende du football allemand, décédé en janvier 2024 à 78 ans.

La réduction du score tardive du VfB Stuttgart, qui évoluait avec le Lucernois Luca Jaquez en défense centrale, n'a pas perturbé les hommes de Vincent Kompany. Ces derniers entameront la défense de leur titre en Bundesliga vendredi prochain contre le RB Leipzig.

