Une légende allemande critique les salaires dans le football

Karl-Heinz Rummenigge, ancien président du Bayern Munich, prend part au débat sur la surcharge de matches dans le football. Il pointe du doigt l'augmentation constante des salaires, estimant que les joueurs et leurs agents sont en partie responsables de cette situation.

Pour l'ancien président du Bayern, les clubs ne doivent pas se laisser avoir par les demandes des agents de joueurs. Photo: IMAGO/Ulrich Wagner

Blick Sport

La légende du Bayern Munich Karl-Heinz Rummenigge se montre critique face au débat persistant sur une surcharge excessive dans le football professionnel en raison d'un trop grand nombre de matches. Pour lui, la cause en est la hausse constante des salaires. «De nombreux joueurs – avec leurs agents – sont en partie responsables de cette situation et se sont eux-mêmes tendu un piège», a déclaré l’ancien président du club dans une interview accordée à «Kicker». «Ils exigent des salaires toujours plus élevés, ce qui oblige les clubs à trouver de nouvelles sources de revenus. C’est pour cela que de nouveaux formats apparaissent.»

Il critique les professionnels qui ont «peu de volonté de renoncer à une partie de leur salaire. C’est une contradiction qu’il faut aussi nommer clairement.» L’homme de 69 ans estime par ailleurs qu’il ne faut pas «dramatiser» la surcharge des joueurs liée à de nouveaux tournois comme la Coupe du monde des clubs. «En tant que joueur, j’aurais été heureux de participer à un tel tournoi», assure-t-il.

Face à l’augmentation des sommes de transfert, l’évolution des salaires représente «le problème majeur» dans le football moderne, souligne Rummenigge. «Même au Bayern, nous payons parfois des salaires trop élevés par rapport à la valeur réelle.» Cependant, cette tendance n’est pas irréversible. Le Paris Saint-Germain, par exemple, a «consciemment renoncé à la structure salariale la plus chère d’Europe», souligne Karl-Heinz Rummenigge. «Messi, Neymar, Mbappé sont partis – et pourtant, un grand titre été remporté pour la première fois.» Pour l’Allemand, cela prouve qu’avec des investissements intelligents et durables, on peut aussi obtenir des succès sportifs.

Des limites qui ne doivent pas être déplacées

Au final, il estime qu’il faut surtout contenir la hausse des salaires grâce à «des réformes au niveau des fédérations et des ligues». Selon lui, il est important que les clubs et les fédérations «conservent la maîtrise». Car «le pouvoir croissant des agents, des conseillers ainsi que des joueurs, je le regarde avec scepticisme.» Karl-Heinz Rummenigge estime que les agents et les joueurs doivent savoir où se situent leurs limites. «Ces limites ne doivent pas être déplacées, sinon tout le système risque de basculer.»

Rummenigge précise néanmoins que les clubs ne sont pas à la merci des agents, car ils ne sont pas obligés de céder à toutes leurs demandes. «Chaque club a la responsabilité de ne pas laisser les agents devenir trop puissants. Il faut savoir faire preuve de fermeté.»