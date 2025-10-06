Publié: il y a 51 minutes

Les vététistes suisses ont manqué le podium à l'épreuve de cross-country de Coupe du monde à Lake Placid. Fabio Püntener a terminé 6e, tandis qu'Alessandra Keller s'est classée 5e chez les femmes, consolidant sa 3e place au général.

Les vététistes suisses manquent le podium au cross-country

Les Suissesses, ici Nicole Koller, n'ont pas réussi à monter sur le podium à Lake Placid Photo: MAXIME SCHMID

ATS Agence télégraphique suisse

Les vététistes suisses ont manqué le podium lors de l'épreuve de cross-country de Coupe du monde à Lake Placid. Mais le résultat d'ensemble est plutôt encourageant.

Fabio Püntener s'est longtemps battu pour le podium, mais l'Uranais de 26 ans a finalement terminé 6e. Deuxième meilleur Suisse, Marcel Guerrini a pris la 7e place. Vital Albin (12e) et Lars Forster (13e) ont également terminé dans le top 15. Avec sa troisième victoire de la saison, Blevins a remporté pour la première fois le général en l'absence du champion du monde Alan Hatherly.

Bonne perf, Suissesses

Les Suissesses ont elles aussi rempli le top 15 avec six filles. Alessandra Keller a terminé 5e et a consolidé sa 3e place au général de la Coupe du monde. Ronja Blöchlinger (7e), Sina Frei (8e), Ginia Caluori (10e), Jolanda Neff (11e) et Nicole Koller (13e) ont complété le bon résultat d'ensemble.

La Suédoise Jenny Rissveds a remporté une victoire écrasante, la championne du monde suédoise a terminé avec plus de deux minutes d'avance sur la Britannique Evie Richards. Samara Maxwell a pris la 3e place.