La première Coupe du monde sur le sol africain a été passionnante et rafraîchissante. Malgré des performances historiques, le bilan suisse est mitigé. Blick revient sur les faits marquants.

Les Mondiaux de cyclisme ont été riches en enseignements et en émotions

Les Mondiaux de cyclisme ont été riches en enseignements et en émotions

1/6 Marlen Reusser est la grande dame des Championnats du monde de cyclisme au Rwanda. Photo: AFP

Mathias Germann

Reusser était la meilleure, mais…

Avec une médaille d’or et une de bronze, Marlen Reusser a marqué les Championnats du monde. Sa victoire dans le contre-la-montre individuel n’a souffert d’aucune discussion. Dans le contre-la-montre par équipe mixte, une panne a empêché les Suissesses d’aller chercher un autre titre. Lors de la course sur route, la Suisse a montré sa force, mais n’a finalement obtenu que la quatrième place grâce à Elise Chabbey. Marlen Reusser a parlé d’une «tragédie». La Suisse a roulé avec courage, mais s’est laissée avoir par la tactique de ses concurrents. L’équipe devra faire preuve d’encore plus d’assurance à l’avenir.

Quant à Marlen Reusser, elle a prouvé sa classe en remportant pour la première fois l’or lors d’un grand événement. La question se pose maintenant de savoir si elle veut continuer à mettre la priorité sur sa discipline phare, le contre-la-montre, pour décrocher l’or olympique en 2028. Car il semble que les épreuves en ligne lui procurent plus de plaisir. La question reste ouverte.

Quatre médailles suisses? Historique

Jan Huber a quant à lui remporté l’argent chez les moins de 23 ans et Anja Grossmann le bronze chez les juniors filles. Celle-ci avait remporté l’argent en cross-country deux semaines plus tôt en Valais, lors des Championnats du monde de VTT. «Muriel veille sur nous», avait-elle lancé avec émotion en souvenir de Muriel Furrer, disparue tragiquement l’an dernier lors des Mondiaux de Zurich. Un total de quatre médailles pour Swiss Cycling, c’est une première depuis 2002.

Des montagnes, mais pas de grimpeurs

Du côté des hommes, on est resté plus discret. Stefan Küng a terminé dixième du contre-la-montre, tandis que Marc Hirschi a fini 18e de la course en ligne. Il était le meilleur Suisse avec plus de dix minutes de retard. Une déception.

Le fait est que, dès qu’une montée se profile, les Suisses sont en retrait. Pour Küng et Mauro Schmid, c’est une question de masse corporelle. Quant à Hirschi (61 kilos), la question reste de savoir pourquoi un si grand talent ne parvient pas, cette année encore, à rivaliser lors des grandes courses.

Concernant la relève, il n’y a presque rien en vue. La Suisse, pays de montagnes, ne produit pas de spécialistes des montées. Gino Mäder était une exception. Jan Christen est encore jeune et il peut toutefois encore progresser.

Ces Championnats du monde ont été une fête

Au préalable, le scepticisme était de mise. Mais le Rwanda s’est montré sous son meilleur jour. Des dizaines de milliers de personnes ont bordé le parcours pour une fête parfaite, à peine assombrie par la pollution de l’air. Politiquement, l’attribution d’une telle compétition à une dictature reste controversée. Mais sur le plan sportif, la première Coupe du monde africaine a été un succès.