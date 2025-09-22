Marlen Reusser a remporté la médaille d'or lors du contre-la-montre aux Championnats du monde de cyclisme au Rwanda. La Bernoise de 34 ans couronne sa carrière avec le titre tant attendu et distancie ses concurrentes de 51 secondes. Retour sur cette performance.

1/7 C'est fait ! Après de nombreuses tentatives, Marlen Reusser est enfin couronnée championne du monde de contre-la-montre. Elle déclasse la concurrence à Kigali et remporte l'or. Photo: IMAGO/Photo News

Mathias Germann

Au pays des 1000 collines, le surnom donné au Rwanda, Marlen Reusser a remporté l’or en contre-la-montre. Après ses médailles d’argent et de bronze, elle s’est offert un titre de championne du monde! «J’ai essayé tant de fois, mais ça n’a jamais marché. J’ai du mal à y croire. Je dois d’abord réaliser», lance la Suissesse. Après Karin Thürig (2004 et 2005), Reusser est seulement la deuxième championne du monde suisse de l’histoire en contre-la-montre.

Avec sa médaille d’or, Marlen Reusser couronne sa carrière et s’offre, au lendemain de son 34e anniversaire, le plus beau des cadeaux. «Je suis si heureuse, si fière – de moi, mais encore plus des gens qui ont travaillé avec moi pendant si longtemps. Avec amour et passion. Cela peut paraître stupide, mais j’ai l’impression de les avoir récompensés aujourd’hui», déclare la Bernoise.

Un rôle bien tenu

La huitième tentative, lors des premiers Championnats du monde de cyclisme en Afrique, aura donc été la bonne. Mais cette médaille d’or n’est pas non plus une surprise, tant Marlen Reusser a su s’imposer comme favorite.

Elle souligne qu'elle est très heureuse et fière pour tous ceux qui l'ont soutenue au cours des dernières années. Photo: IMAGO/SW Pix

Lorsqu’elle se lance dans la course à 11h55 dans la BK Arena de Kigali au son des tambours d’un groupe de musique africain, elle sait qu’elle doit tout donner. Et plus d’un se demande si la Bernoise peut faire oublier les dernières semaines, au cours desquelles une intoxication alimentaire l’a fait régresser.

Au premier temps intermédiaire, après 10,6 kilomètres, la réponse est oui! Marlen Reusser est la plus rapide de toutes. «Un contre-la-montre n’est pas une partie de plaisir. Je me défie au maximum», avait-elle déclaré au préalable. Ainsi, elle ne perçoit rien de l’enthousiasme ni de la belle nature qui l’entoure. «J’étais comme dans un tunnel. Il aurait pu y avoir des murs sombres ou roses, des étoiles ou du soleil autour de moi. Je ne réalisais rien», raconte-t-elle plus tard.

«Je pouvais à peine descendre de mon vélo»

Marlen Reusser se torture, mais ne se voit pas. Son visage? Concentré, presque immobile. Sa position corporelle? Profondément voûtée, aérodynamiquement parfaite. Son coup de pédale? Rond, fluide, toujours en traction sur la chaîne. Reusser a maîtrisé les 31,2 kilomètres, loin d’être plats, de main de maître. C’est comme si le dossard 7 flottait sur un nuage. A 12h38, après la dernière montée vers l’arrivée, le chef-d’œuvre est accompli. Sa moyenne horaire? 43,4 km/h. À couper le souffle.

Elle a toujours aimé chercher de nouvelles aventures. Ici après sa magnifique course à Kigali. Photo: IMAGO/SW Pix

«C’était un effort incroyable. Je pouvais à peine descendre de mon vélo», explique Marlen Reusser. Lorsqu’elle y parvient, elle s’assied à l’ombre d’un palmier et se rafraîchit. La Suissesse doit encore attendre avant de pouvoir exulter. Quinze minutes plus tard, lorsque Demi Vollering franchit la ligne d’arrivée en troisième position, c’est officiel. Reusser est championne du monde! La deuxième est Anna van der Breggen.

Changement de vie à 27 ans

La Suissesse ne gagne ni de justesse ni par chance, mais de manière très méritée. Elle distancie tout le monde de 51 secondes et plus. A-t-elle rêvé de ce jour depuis son enfance? Pas vraiment. Car Marlen Reusser, qui a grandi dans une ferme, a certes toujours été en mouvement, joueuse et curieuse, mais elle n’envisageait pas une carrière de sportive professionnelle. Adolescente, elle joue du violon, s’engage en politique et devient médecin. À 27 ans, elle se met au vélo. Si certains se moquent d’elle, beaucoup l’admirent et plusieurs personnes l’aident activement.

Aujourd’hui, sept ans après avoir changé de vie, elle est au sommet. «Je remercie tous ceux qui ont toujours cru en moi», conclut-elle.