Dernière mise à jour: il y a 24 minutes

Publié: il y a 55 minutes

À Lenzerheide, Nino Schurter, a fait ses adieux au sport de haut niveau à 39 ans. Le décuple champion du monde termine 24e pour sa dernière course professionnelle, devant son public.

Nino Schurter a tiré sa révérence devant son public

Un dernier coup de pédale et puis s'en va

Nino Schurter a pu dire au revoir au sport professionnel devant son public. Photo: keystone-sda.ch

ATS Agence télégraphique suisse

L'étape de Coupe du monde de VTT à Lenzerheide n'était pas une course comme les autres. Si la journée a été marquée par la victoire d'Alessandra Keller chez la course féminine, la journée a été marquée par les adieux d'une légende.

La fin d'une ère

Le Grison Nino Schurter a fait ses adieux au sport de haut niveau, à 39 ans. Devant son public, à 25 minutes de chez lui, le décuple champion du monde de cross-country a pris la 24e place pour la dernière course de sa carrière professionnelle.

Aucun Suisse n'est monté sur le podium lors de cette course d'adieu, mais trois d'entre eux, Vital Albin (8e), Fabio Püntener (9e) et Luca Schätti (10e), ont tout de même réussi à se classer dans le top 10. La victoire est revenue à Alan Hatherly, sacré champion du monde à Crans-Montana.