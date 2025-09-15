L'idée décalée de l'UCI pour rendre hommage à Nino Schurter

À Crans-Montana, Nino Schurter a fait ses adieux aux Championnats du monde avec émotion. Après sa 42e place, l'athlète de 39 ans a été honoré comme il se doit par Swiss Cycling. Une idée semblait toutefois quelque peu décalée.

C'est le point final d'une carrière mémorable aux Championnats du monde: Nino Schurter lors d'une cérémonie spéciale sur le podium après sa dernière participation aux Mondiaux à Crans-Montana. Photo: Keystone

Matthias Dubach

Nino Schurter a franchi la ligne d’arrivée en 42e position à Crans-Montana, lors de sa dernière course de championnat du monde. Cela n’a pas empêché les quelque 11’000 fans présents tout au long de la course de l’acclamer.

Cette dernière apparition de Schurter aux Championnats du monde était un énorme bain d’émotions: «Ma course était déjà finie avant le départ, car ils ont montré un film sur ma carrière sur l’écran. J’ai dû pleurer et j’étais déjà hors de moi avant le départ. Mais j’ai pu ensuite profiter encore une fois de l’atmosphère», raconte le Suisse.

Sa 42e place le laisse totalement indifférent. Lui qui détient le record de victoires mondiales, il est allé jusqu’au bout de sa dernière sortie en tenue nationale. En cours de route, il n’a pas manqué de divertir ses supporters en ajoutant quelques sauts et petits numéros.

Une remise des médailles peu banale

A l’arrivée, l’UCI lui a réservé une surprise. Le Grison a été invité à la cérémonie du podium. Et il a remis les médailles aux trois tenants du titre, Alan Hatherly, Simone Avondetto et Victor Koretzky. Une action plutôt inhabituelle et franchement pas très avantageuse pour un coureur encore actif officiellement, mais Nino Schurter a trouvé l’opération réussie: «Cela ne me pose aucun problème. Maintenant, d’autres sont au sommet. Si je peux leur remettre les médailles, c’est bien aussi.»

Aucun Suisse n’a reçu de médaille des mains de la légende. Luca Schätti et Mathias Flückiger ont manqué le podium d’un cheveu en se classant quatrième et cinquième.

La cérémonie organisée par Swiss Cycling à la fin de la course était nettement plus digne pour Nino Schurter. L’émotion était palpable avec d’innombrables compagnons croisés au cours de sa carrière hors norme, ses dix maillots de champion du monde, un puzzle en guise de cadeau et aussi un moment de tristesse, lorsque le patron de la Fédération Thomas Peter a évoqué le mécanicien Erwin Wildhaber et le physio Frank Holfeld, tous deux arrachés à la vie et à l’entourage de Schurter par des accidents de montagne.

Le Grison a déclaré: «J’ai eu la chance d’avoir toujours de bonnes personnes à mes côtés. C’est pour cela que je voulais faire ma dernière course en Suisse, pour qu’ils puissent tous être là.» Comme le coureur de Coire a remporté le bronze jeudi lors du relais mixte, il repart également de ses derniers Championnats du monde avec des métaux précieux. Et avec beaucoup d’émotions.