Incroyable scénario lors de la demi-finale du 800 m pour Audrey Werro. La Fribourgeoise a chuté à 120 m de l'arrivée.

Audrey Werro chute lors de la demi-finale du 800 m!

Audrey Werro chute lors de la demi-finale du 800 m!

Matthias Davet Journaliste Blick

L'improbable s'est produit. Alors qu'elle était parfaitement placée pour se qualifier pour la finale du 800 m, Audrey Werro a chuté en fin de dernier virage. Partie à plat ventre, la Fribourgeoise de 22 ans a vu ses rêves s'envoler dès qu'elle a mordu le tartan anglais.

Sur les images, on ne sait pas vraiment si Audrey Werro a fait une erreur à la corde ou si elle a été victime d'une touchette à l'approche de l'emballage final. Cela signifie que l'on ne sait pas si Swiss Athletics a déposé un protêt. La fédération a une demi-heure pour le faire.

La Suisse a tout de même pu se réjouir

Au-delà de l'immense déception de l'élimination de l'une des deux grandes favorites, la Suisse a tout de même pu se réjouir. Car dans la même course, Veronica Vancardo a pu se qualifier en terminant 3e en 1'59''14.

Troisième Helvète en lice, Valentina Rosamilia a pris la 4e place de la deuxième demi-finale remportée par Keely Hodgkinson devant Femke Broeders-Bol. Avec ses 1'58''16, l'Argovienne a réalisé sa meilleure marque personnelle. European Athletics n'a pas encore transmis les deux qualifiées au temps, mais Rosamilia possède le meilleur chrono derrière les six qualifiées à la place.