A seulement 20 ans, Paul Seixas enlève son premier Monument

A seulement 20 ans, Paul Seixas s'impose samedi au Tour de Lombardie à Côme, décrochant son premier Monument. Le Français devient le plus jeune vainqueur de cette prestigieuse classique cycliste.

ATS Agence télégraphique suisse

Exceptionnel Paul Seixas! A 20 ans et 16 jours, le Tricolore est devenu le quatrième plus jeune vainqueur d'un Monument, derrière trois coureurs belges: Victor Fastre en 1909 sur Liège-Bastogne-Liège à 18 ans et 362 jours, Georges Ronsse en 1925 sur La Doyenne à 19 ans et 102 jours et Rik Van Steenbergen en 1944 sur le Tour des Flandres à 19 ans et 206 jours.

«Classique des feuilles mortes»

C'est dans la côte de Civiglio, avant-dernière difficulté de 4,2 km à 9,7% de moyenne, que le Français a pris la poudre d'escampette. Une fois le dernier groupe d'échappés rattrapé, le Lyonnais a appuyé sur les pédales et personne n'a pu suivre.

Absent des Championnats d'Europe, Seixas a pu se préparer pour cette «Classique des feuilles mortes». Il devient le plus jeune vainqueur de l'épreuve. Plus jeune que Tadej Pogacar, le grand absent cette année après sa chute sur la Vuelta. Le Slovène avait attendu ses 23 ans pour s'imposer en 2021. Le patron du cyclisme mondial avait enchaîné cinq succès sur cette épreuve où il est souvent apparu imbattable.

Derrière le coureur français, on retrouve le vainqueur de la Vuelta, l'Espagnol Enric Mas, et le battu des Championnats d'Europe, l'Italien Giulio Ciccone.