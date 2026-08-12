Jason Joseph champion d'Europe du 110 m haies!

Jason Joseph est devenu champion d'Europe du 110 m haies à Birmingham. Le Bâlois a conquis la 50e médaille suisse dans l'histoire des Européens, depuis 1934. En 13''12, il a signé son exploit de l'année, et au-delà.

ATS Agence télégraphique suisse

En ce mercredi d'éclipse solaire, Jason Joseph a brillé au firmament. Le Bâlois est devenu champion d'Europe du 110 m haies à Birmingham, apportant le 14e titre européen à la Suisse dans l'histoire de ces joutes, depuis 1934.

Le grand athlète de Therwil (1m92, 27 ans) a signé sa course référence de la saison (et au-delà), après laquelle il courait depuis de longues semaines. Auteur d'un bon départ pour ses standards - il n'est pas explosif -, il a résisté à la pression du favori, le Français Just Kwaou-Mathey, placé à ses côtés.

Il l'a emporté en 13''12, 8 centièmes devant JKW , tandis que le Polonais Jakub Szymanski cueillait le bronze en 13''26. «C'est sensationnel», s'est exclamé sa mère, la première à l'interview et (presque) toujours à ses côtés. «Jason donne toujours tout, c'est encore plus beau.»

C'est le premier titre en plein air pour le Bâlois, deux ans après sa médaille de bronze aux Championnats d'Europe à Rome. Du bronze converti en or, qui représente le premier titre dans la discipline pour la Suisse dans l'histoire. Il s'agit aussi du 50e podium depuis 1934, dont le 14e sacre.

Des détours

Jason Joseph a aussi connu des détours avant de s’installer parmi les meilleurs Européens. Entre 2020 et 2022, le recordman de Suisse (13''07) a passé plusieurs mois par année en Floride dans le groupe du réputé Rana Reider, aux côtés notamment d’Andre De Grasse et d’Omar McLeod. Une expérience qui lui a permis de gagner en vitesse et en puissance, mais qui lui a moins apporté sur le plan technique, le travail spécifique des haies ne répondant pas suffisamment à ses besoins.

Après une saison 2022 frustrante, Joseph a choisi de rentrer en Suisse et de retrouver Claudine Müller, sa coach de longue date. «J’ai compris que j’avais besoin de Claudine», devait-il expliquer plus tard.

Le choix s’est révélé payant: champion d’Europe en salle du 60 m haies en 2023 avec un record de Suisse (7''41), Joseph a ensuite atteint la finale du 110 m haies aux Mondiaux de Budapest. En 2025, il a encore égalé son record national et remporté à Rome sa première course de Ligue de diamant.

D'un naturel plutôt discret, ce fils d'un père de Sainte-Lucie - pays où il retourne régulièrement - et d'une mère qui veille à le protéger d'un trop-plein de sollicitations a connu beaucoup de hauts et de bas dans sa carrière. Y compris cette saison, où une blessure aux ischio-jambiers en juin l'a retardé trois semaines dans sa préparation et lui a fait manquer les réunions de Paris et Ostrava.

Mais à Birmingham, il n'y pensait plus. Son cauchemar des Mondiaux de Tokyo l'an dernier, où il avait connu un «black-out» le laissant scotché sur la piste avant même le premier obstacle, semblait bien loin aussi.