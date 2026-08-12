DE
FR

Une première médaille d'or
Jason Joseph champion d'Europe du 110 m haies!

Jason Joseph est devenu champion d'Europe du 110 m haies à Birmingham. Le Bâlois a conquis la 50e médaille suisse dans l'histoire des Européens, depuis 1934. En 13''12, il a signé son exploit de l'année, et au-delà.
Publié: 12.08.2026 à 22:57 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 16 minutes
1/2
Jason Joseph est champion d'Europe.
Photo: AFP
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

En ce mercredi d'éclipse solaire, Jason Joseph a brillé au firmament. Le Bâlois est devenu champion d'Europe du 110 m haies à Birmingham, apportant le 14e titre européen à la Suisse dans l'histoire de ces joutes, depuis 1934.

Le grand athlète de Therwil (1m92, 27 ans) a signé sa course référence de la saison (et au-delà), après laquelle il courait depuis de longues semaines. Auteur d'un bon départ pour ses standards - il n'est pas explosif -, il a résisté à la pression du favori, le Français Just Kwaou-Mathey, placé à ses côtés.

Il l'a emporté en 13''12, 8 centièmes devant JKW , tandis que le Polonais Jakub Szymanski cueillait le bronze en 13''26. «C'est sensationnel», s'est exclamé sa mère, la première à l'interview et (presque) toujours à ses côtés. «Jason donne toujours tout, c'est encore plus beau.»

C'est le premier titre en plein air pour le Bâlois, deux ans après sa médaille de bronze aux Championnats d'Europe à Rome. Du bronze converti en or, qui représente le premier titre dans la discipline pour la Suisse dans l'histoire. Il s'agit aussi du 50e podium depuis 1934, dont le 14e sacre.

Des détours

Jason Joseph a aussi connu des détours avant de s’installer parmi les meilleurs Européens. Entre 2020 et 2022, le recordman de Suisse (13''07) a passé plusieurs mois par année en Floride dans le groupe du réputé Rana Reider, aux côtés notamment d’Andre De Grasse et d’Omar McLeod. Une expérience qui lui a permis de gagner en vitesse et en puissance, mais qui lui a moins apporté sur le plan technique, le travail spécifique des haies ne répondant pas suffisamment à ses besoins.

Après une saison 2022 frustrante, Joseph a choisi de rentrer en Suisse et de retrouver Claudine Müller, sa coach de longue date. «J’ai compris que j’avais besoin de Claudine», devait-il expliquer plus tard.

Le choix s’est révélé payant: champion d’Europe en salle du 60 m haies en 2023 avec un record de Suisse (7''41), Joseph a ensuite atteint la finale du 110 m haies aux Mondiaux de Budapest. En 2025, il a encore égalé son record national et remporté à Rome sa première course de Ligue de diamant.

D'un naturel plutôt discret, ce fils d'un père de Sainte-Lucie - pays où il retourne régulièrement - et d'une mère qui veille à le protéger d'un trop-plein de sollicitations a connu beaucoup de hauts et de bas dans sa carrière. Y compris cette saison, où une blessure aux ischio-jambiers en juin l'a retardé trois semaines dans sa préparation et lui a fait manquer les réunions de Paris et Ostrava.

Mais à Birmingham, il n'y pensait plus. Son cauchemar des Mondiaux de Tokyo l'an dernier, où il avait connu un «black-out» le laissant scotché sur la piste avant même le premier obstacle, semblait bien loin aussi.

Découvrez nos contenus sponsorisés
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
Présenté par
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
La clé du succès
Miser sur la santé, un pari gagnant pour toute entreprise
Comment sont produites les herbes pour les Ricola Drink Cubes
Présenté par
Comment sont produites les herbes pour les Ricola Drink Cubes
Visite à l'Alpfelenhof
Là où poussent les herbes Ricola
Bons plans pour votre prochaine excursion journalière.
Présenté par
Bons plans pour votre prochaine excursion journalière.
Les plus belles excursions estivales en transports publics
Bons plans pour votre prochaine excursion journalière.
Stériliser son chat permet d’éviter bien des souffrances
Présenté par
Stériliser son chat permet d’éviter bien des souffrances
Le triste sort des chats errants en Suisse
Stériliser son chat permet d’éviter bien des souffrances
Ces aventures en plein air vont sauver vos vacances d'été
Présenté par
Ces aventures en plein air vont sauver vos vacances d'été
L'été, c'est ennuyeux?
Ces aventures en plein air vont sauver vos vacances d'été
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
Présenté par
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
L'excellence ne passe pas que par la voie académique
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Présenté par
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Trinquons à la Suisse!
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Présenté par
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Votre escapade en montagne à portée de train
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Présenté par
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Un verre de fraîcheur
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Articles les plus lus
    Articles les plus lus