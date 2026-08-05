La Bernoise Marlen Reusser, maillot jaune du Tour de France Femmes, va se frotter à une étape difficile mercredi. Ses rivales, dont la redoutable Demi Vollering, tenteront de la déloger.

ATS Agence télégraphique suisse

Après sa victoire sur le contre-la-montre la veille, Marlen Reusser inaugure son maillot jaune du Tour de France Femmes lors de la 5e étape mercredi. Entre Mâcon et Belleville-en-Beaujolais, la Bernoise et ses adversaires devront grimper pas moins de 2880 m de dénivelé.

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Huit difficultés sont répertoriées tout au long des 140 km de course, dont le décisif Mont Brouilly (3 km à 7,7%), situé à environ 10 kilomètres de l'arrivée. Ce profil accidenté devrait favoriser les échappées. Avec son profil d'attaquante, la Zurichoise Noemi Rüegg pourrait alors tirer son épingle du jeu.

Marlen Reusser devra quant à elle gérer son avantage au général avec l'aide de ses coéquipières de la formation Movistar, et contenir les estocades des autres prétendantes à la victoire finale. Au général, la Suissesse ne compte que 14 secondes d'avance sur sa poursuivante Demi Vollering.