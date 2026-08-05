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Une étape accidentée
Marlen Reusser, premier jour en jaune

La Bernoise Marlen Reusser, maillot jaune du Tour de France Femmes, va se frotter à une étape difficile mercredi. Ses rivales, dont la redoutable Demi Vollering, tenteront de la déloger.
Publié: 08:23 heures
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Dernière mise à jour: il y a 54 minutes
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Marlen Reusser est l'actuelle porteuse du maillot jaune sur le Tour de France Femmes.
Photo: IMAGO/PRESSE SPORTS
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ATS Agence télégraphique suisse

Après sa victoire sur le contre-la-montre la veille, Marlen Reusser inaugure son maillot jaune du Tour de France Femmes lors de la 5e étape mercredi. Entre Mâcon et Belleville-en-Beaujolais, la Bernoise et ses adversaires devront grimper pas moins de 2880 m de dénivelé.

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Huit difficultés sont répertoriées tout au long des 140 km de course, dont le décisif Mont Brouilly (3 km à 7,7%), situé à environ 10 kilomètres de l'arrivée. Ce profil accidenté devrait favoriser les échappées. Avec son profil d'attaquante, la Zurichoise Noemi Rüegg pourrait alors tirer son épingle du jeu.

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Marlen Reusser devra quant à elle gérer son avantage au général avec l'aide de ses coéquipières de la formation Movistar, et contenir les estocades des autres prétendantes à la victoire finale. Au général, la Suissesse ne compte que 14 secondes d'avance sur sa poursuivante Demi Vollering.

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