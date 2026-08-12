Le Grand Slam de Lausanne perd sa principale tête d'affiche à quelques jours du coup d'envoi! Teddy Riner, embêté à une épaule, a en effet officiellement déclaré forfait.

Coup dur, Teddy Riner ne viendra finalement pas à Lausanne

Coup dur, Teddy Riner ne viendra finalement pas à Lausanne

ATS Agence télégraphique suisse

Teddy Riner, qui devait participer au Grand Slam de Lausanne fin août, a annoncé mercredi son forfait pour la compétition. Il est blessé à une épaule, à deux mois des Championnats du monde.

«A la suite des examens réalisés ces derniers jours sur mon épaule, opérée en 2013, mon équipe médicale m'a recommandé de suivre un programme spécifique de renforcement pendant trois semaines», a-t-il expliqué sur son compte Instagram.

«Cette période de travail est nécessaire pour me permettre de poursuivre ma préparation dans les meilleures conditions et, surtout, sans prendre de risque inutile. Je suis donc contraint de renoncer à ma participation au tournoi de Lausanne», a-t-il poursuivi.

Une absence qui commence à durer

Le judoka français avait déjà annoncé il y a une semaine son forfait pour le tournoi de Lima mi-août à la suite de cette blessure survenue à l'entraînement.

Il n'a pas précisé si sa présence aux Championnats du monde à Bakou était remise en cause. Teddy Riner n'a plus participé à une compétition individuelle depuis les Jeux olympiques de Paris à l'été 2024, où il avait décroché une troisième couronne individuelle et un deuxième sacre par équipes.