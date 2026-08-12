DE
FR

Une épaule qui fait mal
Coup dur, Teddy Riner ne viendra finalement pas à Lausanne

Le Grand Slam de Lausanne perd sa principale tête d'affiche à quelques jours du coup d'envoi! Teddy Riner, embêté à une épaule, a en effet officiellement déclaré forfait.
Publié: il y a 44 minutes
Teddy Riner (à gauche) ne viendra finalement pas à Lausanne.
Photo: Getty Images
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Teddy Riner, qui devait participer au Grand Slam de Lausanne fin août, a annoncé mercredi son forfait pour la compétition. Il est blessé à une épaule, à deux mois des Championnats du monde.

«A la suite des examens réalisés ces derniers jours sur mon épaule, opérée en 2013, mon équipe médicale m'a recommandé de suivre un programme spécifique de renforcement pendant trois semaines», a-t-il expliqué sur son compte Instagram.

«Cette période de travail est nécessaire pour me permettre de poursuivre ma préparation dans les meilleures conditions et, surtout, sans prendre de risque inutile. Je suis donc contraint de renoncer à ma participation au tournoi de Lausanne», a-t-il poursuivi.

Une absence qui commence à durer

Le judoka français avait déjà annoncé il y a une semaine son forfait pour le tournoi de Lima mi-août à la suite de cette blessure survenue à l'entraînement.

Il n'a pas précisé si sa présence aux Championnats du monde à Bakou était remise en cause. Teddy Riner n'a plus participé à une compétition individuelle depuis les Jeux olympiques de Paris à l'été 2024, où il avait décroché une troisième couronne individuelle et un deuxième sacre par équipes.

Découvrez nos contenus sponsorisés
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
Présenté par
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
La clé du succès
Miser sur la santé, un pari gagnant pour toute entreprise
Comment sont produites les herbes pour les Ricola Drink Cubes
Présenté par
Comment sont produites les herbes pour les Ricola Drink Cubes
Visite à l'Alpfelenhof
Là où poussent les herbes Ricola
Bons plans pour votre prochaine excursion journalière.
Présenté par
Bons plans pour votre prochaine excursion journalière.
Les plus belles excursions estivales en transports publics
Bons plans pour votre prochaine excursion journalière.
Stériliser son chat permet d’éviter bien des souffrances
Présenté par
Stériliser son chat permet d’éviter bien des souffrances
Le triste sort des chats errants en Suisse
Stériliser son chat permet d’éviter bien des souffrances
Ces aventures en plein air vont sauver vos vacances d'été
Présenté par
Ces aventures en plein air vont sauver vos vacances d'été
L'été, c'est ennuyeux?
Ces aventures en plein air vont sauver vos vacances d'été
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
Présenté par
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
L'excellence ne passe pas que par la voie académique
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Présenté par
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Trinquons à la Suisse!
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Présenté par
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Votre escapade en montagne à portée de train
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Présenté par
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Un verre de fraîcheur
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Articles les plus lus
    Articles les plus lus