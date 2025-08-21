Malgré son statut de grand espoir du VTT suisse, Dario Lillo ne participera pas aux Mondiaux à domicile en Valais. Swiss Cycling lui a en effet préféré des coureurs plus expérimentés, faute de places suffisantes dans la sélection élite.

Swiss Cycling explique sa sélection pour les Mondiaux de VTT

Swiss Cycling explique sa sélection pour les Mondiaux de VTT

1/4 Lors des championnats d'Europe en juillet, Thomas Litscher (gauche) et Dario Lillo (droite) étaient encore engagés côte à côte pour la Suisse. Bien que les limites aient été remplies, le duo n'a pas pu être sélectionné pour les championnats du monde, tout comme Marcel Guerrini. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Dubach

Retour en arrière. Il y a un an, lors des Mondiaux de VTT en Andorre, Dario Lillo (23 ans) avait sauvé l’honneur helvétique. Sa médaille d’argent chez les moins de 23 ans avait été la seule remportée par la Suisse en cross-country et downhill. Pour les prochains championnats du monde en Valais, le Saint-Gallois apparaissait comme l’un des grands espoirs suisses. S’il a rempli les critères de sélection de Swiss Cycling pour sa première saison dans la catégorie élite, il devra cependant suivre l’événement à distance.

La raison? La nécessité pour la fédération d’écarter trois coureurs, alors qu'ils étaient dix à avoir réussi les performances exigées en Coupe du monde cette année. Pour être sélectionnable, il fallait finir dans le top 3 en short-track ou dans le top 15 en cross-country lors des six premières manches du circuit.

Explications de l’entraîneur Beat Müller

La Suisse ne disposant que de sept dossards dans ces deux disciplines, Lillo, Marcel Guerrini (30 ans) et Thomas Litscher (36 ans), récemment retraité, ont dû faire les frais de cette limitation.

Lors de l’annonce de la sélection à Crans-Montana, le coach de l’équipe masculine Beat Müller a justifié la mise à l’écart du trio: «Comme dix coureurs remplissaient les critères, nous avons comparé leurs positions respectives», explique-t-il. Des athlètes comme Nino Schurter (39 ans), Lars Forster (32 ans), Fabio Püntener (25 ans), Filippo Colombo (28 ans) ou Mathias Flückiger (36 ans) étaient montés sur les podiums des étapes de Coupes du monde.

D’autres, à l’image de Luca Schätti (25 ans), avaient montré leur capacité à mener en course, tandis que Vital Albin (27 ans) affichait plusieurs top 10. «Marcel, Thomas et Dario n’ont rien à se reprocher. Ce sont simplement les performances supérieures des sept autres qui ont pesé», résume Müller.

Pas de sélection «pour l’avenir»

Pourquoi ne pas avoir accordé à Lillo, espoir de l’avenir du VTT suisse, une place pour ces Mondiaux à domicile? «Il ne peut pas y avoir de sélection 'bonus jeunesse'», tranche Müller. «Dario réalise une première saison remarquable chez les élites. Tout comme Marcel Guerrini, il dispose d’un immense potentiel. Dans d’autres pays, ils seraient sans doute sélectionnés. Mais chez nous, la concurrence est trop forte.»