Un combat vite expédié Volkan Oezdemir renoue avec la victoire au Qatar

Le combattant fribourgeois à l’UFC Volkan Oezdemir n’a eu besoin que de 1’27 pour mettre KO son adversaire, ce samedi soir, à Doha. Une victoire éclaire qui lui permet de rêver à nouveau de la ceinture.

Publié: il y a 35 minutes