DE
FR
Volkan Oezdemir renoue avec la victoire au Qatar
0:44
Un combat vite expédié:Volkan Oezdemir renoue avec la victoire au Qatar

Un combat vite expédié!
Volkan «No Time» Oezdemir renoue avec la victoire au Qatar

Le combattant fribourgeois à l’UFC Volkan Oezdemir n’a eu besoin que de 1’27 pour mettre KO son adversaire, ce samedi soir, à Doha. Une victoire éclair qui lui permet de rêver à nouveau de la ceinture.
Publié: il y a 39 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 29 minutes
Partager
Écouter
ANTOINE ZOOM (1).png
Antoine HürlimannResponsable de l'actualité de L'illustré

Attablé dans le restaurant de son palace qatari, Volkan Oezdemir nous l’avait assuré sans sourciller deux jours avant son combat face à l’Américain Alonzo Menifield: «Je le mettrai KO dans le premier round.» Parole tenue! Ce samedi soir, à Doha, le combattant fribourgeois, premier Suisse à avoir intégré l’organisation d’arts martiaux mixtes la plus réputée au monde, a atomisé son adversaire en 1’27.

Contenu tiers
Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.

Un spectaculaire coup de genou au visage suivi d’un enchaînement de crochets dévastateurs qui viennent faire oublier l’enfer de Macao, là où le Romand devenu père entre temps s’était incliné il y a un an face au Néo-Zélandais Carlos Ulberg.

La suite? À 36 ans, Volkan Oezdemir figure actuellement au neuvième rang de sa catégorie, les lourds légers. «Je me bats maintenant aussi pour mon fils», lance celui qui est surnommé à juste titre «No Time», avant de partir pour la douche. Il nous fixe droit dans les yeux: «Je veux me rapprocher du top 5 pour ensuite prétendre à la ceinture de champion. C’est toujours mon seul et unique objectif.»

Découvrez nos contenus sponsorisés
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Avec vidéo
Présenté par
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Un voyage de 48 heures vers l’inconnu
Auriez-vous accepté ce road trip spontané?
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Présenté par
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Plaisir de la neige
Et si c’était ça, le week-end d’hiver parfait?
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Présenté par
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Le mannequin Manuela Frey avec la CRS au Guatemala
Un nouvel espoir pour ce père de famille
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
Présenté par
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
Offres all-inclusive
Voici comment avoir une voiture neuve sous le sapin
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
Présenté par
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
De l'Arc jurassien au podium des SwissSkills: le parcours d’Asma Jafari
L’ambassadrice d’une région et d’un nouveau métier
«Aujourd’hui, je commencerais bien plus tôt»
Avec vidéo
Présenté par
«Aujourd’hui, je commencerais bien plus tôt»
Rêves financiers dévoilés
L'épargne et les rêves transcendent les générations
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Présenté par
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Prévoyance: comment s’y retrouver?
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Les meilleurs vins pour les néophytes
Présenté par
Les meilleurs vins pour les néophytes
Le bon goût n’a pas besoin d’être cher
Les meilleurs vins pour les néophytes
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Présenté par
Voici comment garder une vue d’ensemble dans la bataille des rabais
Offres d'abos du Black Friday
Comment s'y retrouver face à cette jungle de rabais
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus