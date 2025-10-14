Suite à ses exploits à Paris l’été dernier, Zoé Claessens devient le nouveau fer de lance de Realdeals.ch jusqu’en 2028. Le site de bons plans accompagnera la Vaudoise en tant que sponsor casque jusqu’aux prochains Jeux Olympiques.

Zoé Claessens, médaillée de bronze en BMX aux Jeux Olympiques de Paris en 2024, pose avec Gabriel Burger, patron de Realdeals.ch Photo: Tom Fähndrich

Robin Smania

Realdeals.ch a un nouveau fer de lance! Depuis 2022, le site de bons plans basé à Morges soutient et met en avant des jeunes sportifs romands avec son programme «Realdeals.ch soutient les talents romands». Gabriel Burger, directeur de l’entreprise, explique qu’il est important de soutenir des jeunes athlètes en devenir, pour qui il est souvent difficile de trouver des fonds. Lui-même ancien membre de l'équipe nationale de judo, il soutient avec sa société plusieurs jeunes athlètes, mais aussi des clubs professionnels comme Fribourg Gottéron ou le Lausanne-Sport.

L'entreprise vaudoise a désormais une nouvelle égérie et pas n'importe laquelle! Zoé Claessens, pilote de BMX racing multiple championne d’Europe et vice-championne du monde, s'est engagée jusqu’en 2028. L’été dernier, la Vaudoise a obtenu une médaille de bronze aux Jeux Olympiques de 2024, élément déclencheur de ce partenariat.

«On aime bien retrouver chaque cycle olympique un nouveau fer de lance jusqu’aux prochains Jeux, et la lumière a été mise sur elle à Paris après sa médaille de bronze. Notre figure doit être quelqu’un qui donne de la visibilité au projet et aux jeunes athlètes qui sont en-dessous. Pour cela, il faut quelqu’un qui ait une certaine notoriété, donc il n'y a rien de mieux qu’une médaillée olympique, qui représente la région qui plus est», explique le patron du site de bons plans.

Un magnifique casque rose

Ce partenariat va permettre à Zoé Claessens, déjà professionnelle dans le BMX, de poursuivre sa carrière dans de bonnes conditions. En contrepartie, la médaillée olympique portera un casque rose aux couleurs de Realdeals.ch à tous ses entraînements et compétitions, ainsi qu’une coque de téléphone également rose, marque de fabrique de Realdeals.ch. Quelques apparitions sur les réseaux sociaux en collaboration avec l’entreprise vaudoise seront également organisées.

Zoé Claessens portera un casque rose pétant à toutes ses compétitions, ses entraînements et publications pour représenter la marque jusqu'en 2028. Photo: Tom Fähndrich

«Je viens d’une famille nombreuse, et pouvoir représenter mon sport et donner l’exemple aux jeunes, j’ai toujours bien aimé», explique la pilote. «Pouvoir les représenter sur mon casque, c’est incroyable pour moi. Le casque rose est très voyant et cela représente bien la marque». Au milieu des casques généralement noirs ou blancs de ses concurrents, le casque rose pétant risque effectivement de ne pas passer inaperçu.

Le BMX racing ne permettant pas aux pilotes d’en vivre, ces derniers doivent trouver es partenaires pour s’y consacrer pleinement. Les soutiens comme celui que propose Realdeals.ch permet justement aux sportifs dits «de niche» de pouvoir pratiquer leur discipline de manière professionnelle.

Un soutien financier bienvenu

«Avoir Realdeals.ch sur mon casque est important pour ma carrière, notamment au niveau financier. Ce partenariat me valorise et va également m'aider dans mes performance», sourit Zoé Claessens. «Le montant qu'on lui alloue peut être associé à un petit salaire qui va lui permettre de se concentrer uniquement sur son sport et de moins avoir à chercher de fonds», conclut Gabriel Burger.

Realdeals.ch accompagnera donc Zoé Claessens pour ses prochaines échéances en 2026, notamment les championnats du monde et d’Europe, avec comme objectif final les Jeux Olympique de Los Angeles en 2028.