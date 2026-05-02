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«Très content de ma 2e place»
Le peloton en a-t-il marre de Tadej Pogacar?

Tadej Pogacar a décroché samedi sa troisième victoire en cinq jours de course sur le Tour de Romandie 2026. Le Slovène est au-dessus du peloton, qui commence à en avoir sa claque de la domination de «Pogi».
Publié: 18:29 heures
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Dernière mise à jour: il y a 36 minutes
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Tadej Pogacar a cueilli à Charmey sa troisième victoire en cinq jours de course sur le Tour de Romandie 2026.
Photo: keystone-sda.ch
Thomas Freiburghaus
Thomas FreiburghausJournaliste

Charmey, quelques mètres derrière la ligne d’arrivée. Une dizaine de minutes après l’arrivée du premier coureur. «Qui a gagné?», demande un coureur de l'équipe PicNic à son staff. «Tadej Pogacar», lui répond-on. «Quelle surprise. Queeelle surpriiise!», rigole jaune l’athlète. «Il était tout seul?», continue-t-il. «Oui.» Soupirs dans l’assemblée.

«Très content de ma deuxième place»

Et oui, Tadej Pogacar a (encore) gagné sur ce Tour de Romandie 2026, signant sa troisième victoire en cinq jours de course. Tout en contrôle, il est allé chercher une victoire en solitaire après trois ascensions du col du Jaun. De quoi faire quelques jaloux dans le peloton. «Si l’organisation veut faire gagner Pogacar, c’est son choix», a notamment déclaré Valentin Paret-Peintre à Eurosport.

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Si certains ont le seum, d’autres sont simplement résignés, conscient de l'écart de niveau avec la superstar slovène, à l’instar de Florian Lipowitz. Très honorable deuxième de la quatrième étape (à seulement 14'' du vainqueur), il s’avouait déjà vaincu avant même le TdR 2026 débuté. «Avec Tadej (Pogacar) au départ d’une course, c'est impossible d’envisager gagner. On se bat pour la deuxième et la troisième place», disait-il lors de sa conférence de presse d'avant-épreuve.

À l'arrivée de l'étape à Charmey, l'Allemand se disait fier de lui, après s'être «bien senti» toute la journée. «Le plan était de suivre ‘Pogi’ aussi longtemps que possible», avoue-t-il. Le jeune coureur de la Red Bull-Bora aura tenu le coup jusqu’à 1.2km du sommet. «Je n’ai pas pu donner plus à la fin. Je suis très content de ma deuxième place», déclare Florian Lipowitz.

Un rival à Leysin?

Face à «Pogi», la concurrence semble condamnée à se battre pour les places d'honneur. Le Slovène ne s'est incliné que devant Dorian Godon, lors du prologue, puis lors du sprint d'Orbe. Dans la montagne, Lenny Martinez lui a tenu tête dans la montée sur Ovronnaz, mercredi, mais a fini largement distancé samedi (1'47 au final).

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Le Slovène aura-t-il un rival pour la dernière étape, qui s'achèvera à Leysin dimanche, après 14.3km d'ascension à 5.9% de pente? Tadej Pogacar a sa petite idée: «Aujourd’hui, j’avais de bonnes sensations, j’ai fait un petit écart avec (Florian) Lipowitz. Je dois rester attentif demain, je suis sûr qu’ils seront actifs demain. Je vais tout faire pour gagner et sécuriser le maillot jaune.» Le peloton n'en doutait pas.

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