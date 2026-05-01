Le week-end du Tour de Romandie 2026 promet, avec deux étapes de montagne d'exception. Pascal Bärtschi, architecte du Tour, détaille son grand final.

Thomas Freiburghaus Journaliste

Le week-end s’annonce corsé sur les routes du Tour de Romandie. Samedi, les coureurs avaleront une triple ascension du Jaun inédite, pour relier Broc à Charmey. Une étape reine de 149.6km pour 3175m de dénivelé positif. Et dimanche, pour le grand final, le peloton finira à Leysin, après 14.3km de montée à 5.9%, où tout pourrait se décider. Entretien avec Pascal Bärtschi, directeur technique et architecte de ce Tour de Romandie 2026, à l’aube de ces deux derniers jours (très) montagneux.

Pascal Bärtschi, tracer deux étapes pour près de 6500 mètres de dénivelé positif sur le dernier week-end de ce Tour de Romandie. Qu’est-ce qui vous a pris cette année?

On voulait innover, enlever le contre-la-montre. Après, on dessine les étapes avec les villes qui désirent nous accueillir aussi. Et ça fait un parcours assez élevé. L’étape de Charmey était prévue depuis un petit moment. Ce n’est pas celle avec le plus de dénivellation, mais c’est clairement celle qui va faire le plus mal. Après, on avait une arrivée au sommet à Leysin, donc ça chiffre automatiquement. Ça nous fait 15km d’ascension pour le final de ce Tour de Romandie. Ce qui va mettre aussi du spectacle.

C'est du jamais-vu sur le Tour de Romandie?

Je ne suis de loin pas la mémoire du tour. D’après Richard (ndlr: Chassot, directeur du Tour), on a eu fait des étapes plus dures que ça. Quand on fait des étapes à Thyon, on est plutôt à 4000m de dénivellation, là on est à 3000 du côté du Jaun. Par contre, c’est trois ascensions avec des pourcentages assez incroyables. Et on connaît la aussi montée de Leysin. Donc je ne sais pas si c’est historique, mais je crois qu’on n’a jamais fait trois fois le même col.

Comment pondère-t-on, sur une semaine, afin d'en laisser un peu aux grimpeurs, un peu aux baroudeurs, un peu aux sprinteurs. Cette année très montagneuse, c’est un choix pour privilégier certains coureurs?

Non, non, pas du tout. Avant de savoir les coureurs qui viennent, je dois faire le parcours. Je ne peux pas attendre de savoir qui sera là. Mon papa (ndlr: ex-directeur technique du Tour) et Richard (Chassot) n’ont jamais créé de parcours pour untel ou untel, on ne voulait pas commencer maintenant. On a toujours eu des bons coureurs. L’année passée, on avait Remco Evenepoel, et on n’a pas créé un parcours pour lui non plus. On est reconnus pour la qualité de notre course.

Samedi, le peloton gravira donc trois fois le Jaunpass. Là encore, c'est de l'inédit?

Le projet existait depuis quelques années déjà, avec le comité de Charmey qui était en place. Et ça a fini par tomber pour 2026. Mon papa m’a parlé d’une route vue sur une carte. Je ne la connaissais pas personnellement. On a découvert cette route sur le Tour de Romandie cette année. Mais il n’y a rien d’exceptionnel, c’est juste qu’on ne connaît pas les routes dans le canton de Berne. Après, il fallait juste aller voir sur place. J’étais en vacances en famille au lac d’Arnon. Au retour, j’ai fait le saut pour essayer. C’était passable, même si pas très large.

Avec l'étape de dimanche et la dernière ascension sur Leysin, il y a aussi la volonté que tout puisse se jouer dimanche?

Moi je pense clairement que ça va se décider là. Dans une montée de 15km, une petite défaillance, une fringale, et on peut vite perdre des dizaines de secondes. Ce sont les coureurs qui font la course, mais à Leysin, on peut vite refaire son retard. Et au Jaun, ça sera chaud aussi, on peut laisser des plumes. C’est un Tour ouvert, il y aura du spectacle et du suspense jusqu’à l’arrivée.

Du suspense malgré Tadej Pogacar, l'ogre de ce peloton? Qui pourrait lui tenir tête?

Lenny (Martinez) va clairement vouloir gagner son étape. Florian Lipowitz a aussi répondu présent. Primoz Roglic est dans un autre rôle cette année, mais s’il peut aller gagner demain, pourquoi pas. Ou dimanche si le classement général est joué. Mais bien sûr, la cote est énorme. Pour le spectacle on aimerait voir un duel, à Charmey ou à Leysin. Quand on gagne avec cinq minutes d’avance, c’est un peu moins fun.