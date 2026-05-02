La quatrième étape du Tour de Romandie relie Broc à Charmey, dans le canton de Fribourg. De nombreux supporters de Gottéron ont dû faire un choix: plutôt la parade des champions ou l'étape reine?

Ces fans de Gottéron tiraillés entre l'arrivée à Charmey et la parade

Ces fans de Gottéron tiraillés entre l'arrivée à Charmey et la parade

Thomas Freiburghaus Journaliste

Les passionnés de sport fribourgeois faisaient face à un sacré dilemme, ce samedi. Il leur fallait choisir entre la quatrième étape du Tour de Romandie 2026 (entre Broc et Charmey) et la parade des Dragons-champions.

D'ailleurs, tous les bus du canton, samedi encore, affichaient «Champions!» sur leur tableau d’affichage. Et le sujet était sur toutes les lèvres, sur la ligne Broc-Charmey, justement: «C’est tellement beau pour Sprunger» par-ci, «Ils attendent combien de gens à la parade?» par-là.

Montrer la parade sur le grand écran

À l’arrivée, dans le bucolique village de Charmey, ils étaient donc plusieurs à être tiraillés entre leur amour de Fribourg Gottéron et l’étape reine du TdR 2026. Sous la tente, on croise Michaël. Le jeune homme, casquette avec le logo des Dragons vissée sur le crâne, fait partie du comité. «On ne peut pas être à deux endroits au même moment, regrette le speaker du jour. Là, c’est un engagement que j’avais pris.» Et il n'était visiblement pas seul, dans l’équipe de bénévoles, a être dans le même cas, au vu des nombreuses casquettes à l’effigie du HCFG qui coiffaient les têtes présentes derrière le bar.

L’originaire de Bulle, pour autant, a vécu ses plus belles émotions jeudi soir. «J’étais dans la BCF Arena pour le public viewing», raconte-t-il, le sourire toujours aux lèvres. Pas de regret, donc, pour ce fan de vélo. «Mais c’est clair que si je n’avais pas dû être ici…» Pour ne rien manquer de la parade, Michaël a prévu de bidouiller les câbles HDMI, afin la visionner sur le grand écran, sous la tente. Au point de revêtir son maillot de Andreï Bykov? Plus tôt dans l’après-midi, il l’avait prêté au journaliste de la RTS Pierre Poullier, pour les besoins de l’intro à son émission «Autour du Tour».

«Obligé de venir en VIP»

Dans le village des sponsors, on tombe sur un autre couvre-chef aux couleurs de Gottéron. En-dessous, Étienne, présent à Charmey en famille, n’est toujours pas certain de son choix. «J’ai le cœur tiraillé, rigole-t-il. Mais un collègue de travail est dans le comité, j’étais obligé de venir en VIP.» Lui aussi peut se consoler en se remémorant sa soirée de jeudi, vécue d’abord à la BCF Arena, puis jusqu’à 6h40 à fêter ses champions. «C’est des émotions incroyables. Mon papa m’emmenait à la patinoire à l’âge de cinq ans», raconte l’habitant du Gibloux.

À 16h, pour le début de la parade, père et fils seront encore ensemble, cette fois-ci en train de regarder l'arrivée du Tour de Romandie. Pendant que d’autres amoureux de Gottéron (plusieurs dizaines de milliers) feront la fête dans les rues de Fribourg. Peu importe le choix, tous sont champions.