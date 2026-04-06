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Dimanche, Tadej Pogacar a été sacré vainqueur du Tour des Flandres.
Photo: AFP
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Tour des Flandres
Jets de déchets et «bidon collé»: Pogacar et Evenepoel sous le coup d’une amende

Tadej Pogacar, vainqueur du Tour des Flandres, et Remco Evenepoel, troisième, ont été sanctionnés par l'UCI. Le Slovène pour jet de déchets hors zone, le Belge pour «bidon collé ».
Publié: il y a 5 minutes
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ATS Agence télégraphique suisse

Tadej Pogacar, vainqueur du Tour des Flandres dimanche à Audenarde, et Remco Evenpoel, 3e de la course, ont été mis à l'amende par l'UCI respectivement pour jet de déchets en dehors d'une zone de collecte et pour «bidon collé», a-t-on appris auprès de l'organisation.

Le Slovène devra s'acquitter d'une amende de 500 francs suisses (un peu plus de 540 euros) pour avoir jeté des déchets en dehors des zones désignées pour leur collecte, en plus d'un retrait de 25 points UCI.

200 francs d'amande pour le cycliste Belge

Quant au Belge, il s'est vu infliger une amende de 200 francs suisses (environ 215 euros) pour un «bidon collé», soit l'assistance d'une voiture suiveuse obtenue en tenant un bidon pour progresser dans la course. Son directeur sportif chez Red Bull-BORA-Hansgrohe Sven Vanthourenhout a également reçu une amende, d'un montant de 500 francs.

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L'Union cycliste internationale n'est pas revenue dans son communiqué sur la vingtaine de coureurs - parmi lesquels Evenepoel et Pogacar - qui ont franchi un passage à niveau alors que le feu était rouge dans l'attente d'un train. Le parquet de Flandre orientale a annoncé vouloir identifier les contrevenants et leur dresser un procès verbal, a-t-il fait savoir en début d'après-midi.

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