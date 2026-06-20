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«J'ai les jambes qui tremblent!»
Marlen Reusser s'impose et décroche le maillot jaune

La Bernoise Marlen Reusser s'est imposée sur le contre-la-montre de 23,7 km à Aarburg, décrochant le maillot jaune du Tour de Suisse à la veille d'une étape redoutable dans les Alpes vaudoises.
Publié: il y a 42 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 23 minutes
La Bernoise Marlen Reusser s'est imposée sur le contre-la-montre de 23,7 km à Aarburg.
Photo: Zamir Loshi/freshfocus
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ATS Agence télégraphique suisse

Marlen Reusser a remporté le contre-la-montre de la 4e étape du Tour de Suisse, à Aarburg (AG). La championne du monde de la discipline s'empare du maillot jaune à la veille de l'étape de montagne de dimanche dans les Alpes vaudoises, autour de Villars-sur-Ollon.

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La Bernoise a été en démonstration sur les 23,7 km d'un parcours écrasé par la chaleur, sur les bords de l'Aar. En parfaite position aérodynamique jusqu'au dernier coup de pédale, elle a décroché sa 37e victoire chez les professionnelles.

Elle a devancé la Britannique Zoe Bäckstedt ̈, gagnante la veille de la 3e étape, de 11''. L'Italienne Elisa Longo Borghini a concédé 1'05'' à la Suissesse et lui cède le maillot de leader pour dix secondes.

«Exceptionnellement dur»

«J'ai les jambes qui tremblent», a déclaré la Bernoise de 34 ans à l'arrivée. «La course a été très dure du début à la fin. Demain, ça s'annonce aussi exceptionnellement dur, et un moment de faiblesse pourra tout faire basculer, pour tout le monde.»

Dimanche, la montée du Col de la Croix, à effectuer deux fois, ajoutée à la chaleur, mettra les organismes à rude épreuve, sur 100,4 km. Marlen Reusser vise une troisième victoire finale à ce Tour de Suisse après 2023 et 2025.

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