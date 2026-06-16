La 89e édition du Tour de Suisse débute mercredi en Italie. Vainqueur du Tour de Romandie, Tadej Pogacar sera le grand favori pour succéder à João Almeida.

«Je me sens fort et motivé à l'heure de commencer le Tour de Suisse»

«Je me sens fort et motivé à l'heure de commencer le Tour de Suisse»

AFP Agence France-Presse

Tadej Pogacar participe pour la première fois au Tour de Suisse à partir de mercredi avec le double objectif d'ajouter la course par étapes helvète à sa collection et de fignoler sa préparation pour le Tour de France. Le Slovène aimerait remplir son bingo personnel, dont il s'applique à cocher case après case, avec cette épreuve qui compte parmi les sept les plus prestigieuses d'une semaine.

Le Dauphiné (devenu le Tour Auvergne-Rhône-Alpes), Paris-Nice, le Tour de Catalogne, Tirreno-Adriatico et le Tour de Romandie sont déjà dans la musette du leader d'UAE. S'il s'impose dimanche à Villars-sur-Ollon, il ne resterait au quadruple vainqueur du Tour de France plus que le Tour du Pays basque, qu'il n'a plus disputé depuis 2021, pour compléter le «Big Seven».

Un pays qui lui convient bien

Pogacar aime bien la Suisse où il est devenu champion du monde en 2024 après un raid exceptionnel de 100 kilomètres, avant de remporter le Tour de Romandie début mai avec quatre victoires d'étape à la clé.

Il s'est ensuite retiré, comme la moitié du peloton, dans la Sierra Nevada espagnole afin de commencer sa préparation pour le Tour de France où il visera un cinquième titre du 4 au 26 juillet. Ce qui passe aussi par une petite cure d'amaigrissement après avoir pris quelques kilos de muscles pour les classiques du printemps.

«On a fait un bon bloc d'entraînement en altitude, souligne-t-il. L'entraînement s'est très bien passé, tant sur un plan personnel que pour l'équipe, et je me sens fort et motivé à l'heure de commencer le Tour de Suisse. Que ce soit une première fois rend l'affaire encore plus excitante.»

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

Une épreuve raccourcie

De fait, ceux qui l'ont vu passer dans les cols de la Sierra Nevada ont témoigné que le Slovène marchait déjà très bien, merci pour lui. A l'image de Maxim van Gils, impressionné par la vitesse et la silhouette affûtée du double champion du monde lorsque celui-ci l'a dépassé.

Le Tour de Suisse doit lui permettre de procéder à d'ultimes réglages en course avant un «rappel altitude» à Isola 2000 où l'ours slovène a ses habitudes. Le fait que cette 89e édition ait été ramenée de huit à cinq jours pour assurer l'avenir financier de l'épreuve n'est certainement pas pour lui déplaire, lui qui exprime régulièrement sa lassitude des courses par étapes et son cortège d'obligations.

Hommes et femmes le même jour

Innovation intéressante, la course hommes sera courue le même jour et dans l'immédiate foulée du Tour de Suisse femmes avec à chaque fois les mêmes villes de départ et d'arrivée. Là-aussi il s'agit d'un gros plus pour le double champion du monde puisqu'il partagera la route avec sa compagne Urska Zigart, qui court pour l'équipe AG Insurance Soudal.

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

Pogacar sera entouré d'une partie de l'effectif qui l'escortera sur le Tour avec Felix Grossschartner, Brandon McNulty, Jhonatan Narvaez, Domen Novak, Nils Politt et Tim Wellens. Face aux Richard Carapaz, Antonio Tiberi, Lenny Martinez ou Primoz Roglic, il sera évidemment le grand favori mercredi au départ de Sondrio, en Italie, pour ramener un troisième Tour de Suisse consécutif à la formation émiratie après Adam Yates en 2024 et Joao Almeida l'an dernier.

Le parcours laisse imaginer de la bagarre presque tous les jours au général, sauf le troisième, promis aux sprinteurs. Les deux premières étapes proposent un final pour puncheurs, ce qui pourrait inspirer Mathieu van der Poel, l'autre tête d'affiche, Tom Pidcock, Romain Grégoire et... Pogacar. Il y aura ensuite samedi un contre-la-montre individuel de 23,7 km plutôt plat, avant l'étape-reine du dernier jour à Villars-sur-Ollon avec 4200 mètres de dénivelé positif en seulement 150 kilomètres et la triple ascension du col de la Croix.