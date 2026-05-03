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Yannis Voisard 13e du général
Tadej Pogacar a survolé le Tour de Romandie jusqu'au bout

Quelle démonstration de Tadej Pogacar ce dimanche à Leysin! Le Slovène l'a une nouvelle fois emporté sur les routes du Tour de Romandie, confirmant son statut de meilleur cycliste du monde.
Publié: il y a 32 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 13 minutes
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Le Slovène est le meilleur coureur du monde.
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Tadej Pogacar a éclaboussé de toute sa classe le Tour de Romandie, qu'il disputait pour la première fois. Le Slovène de 27 ans a fêté dimanche à Leysin son quatrième succès d'étape en six jours de course.

Quatre victoires en six jours

Le quadruple vainqueur du Tour de France, battu seulement dans le prologue de Villars-sur-Glâne (6e) et lors de la 3e étape à Orbe (4e du sprint), n'a pas semblé forcer son talent sur les hauteurs de Leysin. Il a placé son effort à 350 mètres de la ligne pour devancer de 3'' son dauphin au général Florian Lipowitz.

Devancé de 35'' au général par Tadej Pogacar au départ dimanche à Lucens, Florian Lipowitz a tout tenté pour désarçonner le meilleur coureur du peloton alors qu'on l'avait jugé trop «frileux» depuis le début de cette boucle romande.

L'Allemand a enchaîné les attaques dans les 3200 derniers mètres d'une étape qui comportait deux côtes puis l'ascension finale vers Leysin (13,9 km, à 6% de moyenne). Mais il n'a rien pu faire dans les derniers hectomètres, alors que le premier groupe de poursuivants venait de rejoindre le duo de tête.

Yannis Voisard termine treizième

Meilleur Suisse au cours de cette semaine, Yannis Voisard a pris la 8e place de cette ultime étape, à 17'' de «Pogi». Le Jurassien termine 13e du général, à 4'39 du Slovène. Son coéquipier chez Tudor Roland Thalmann s'est quant à lui adjugé le classement de la montagne.

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