Médaillé de bronze lors du 200 m vendredi soir, Timothé Mumenthaler était au départ du relais 4 x 100 m le lendemain matin. La fête n'a donc pas dû être bien longue pour le Genevois.

«Peu importe le résultat du 200 m, j'allais courir le relais»

«Peu importe le résultat du 200 m, j'allais courir le relais»

Matthias Davet Journaliste Blick

Timothé Mumenthaler aurait pu quitter Birmingham avec une médaille en poche. Vendredi soir, il a terminé à la troisième place du 200 m, à égalité parfaite avec l'Italien Eseosa Fostine Desalu (20"26). S'il a certes perdu sa couronne de champion d'Europe, le Genevois peut se targuer d'être désormais double médaillé sur la scène continentale.

Après la course, il aurait pu aller en ville fêter avec ses proches, comme l'a par exemple fait Audrey Werro après son titre sur 800 m. Mais non. Timothé Mumenthaler avait un objectif bien précis: être au départ du relais 4 x 100 m lors de la demi-finale, à 13h09 heure anglaise. «Je me suis entraîné toute la saison pour être prêt à ce moment-là, a-t-il prévenu après la course. Je suis rentré dormir après le 200 m et, peu importe ce qui allait se passer hier soir (ndlr: vendredi), je savais que je serais au départ.»

«Oui, ça fait chier»

Malheureusement pour lui et ses coéquipiers Daryl Bachmann, Felix Svensson et Jason Joseph, cela n'a pas suffi pour accéder à la finale. Et ce pour un malheureux centième. Décidément, les dieux du temps ne peuvent pas toujours être du côté du Genevois.

«Est-ce que ça fait chier? Oui, répond Timothé Mumenthaler. La déception est grande parce qu'on a un incroyable potentiel dans cette équipe et, encore une fois, ça ne passe pas.»

Le samedi de Timothé Mumenthaler n'était, en plus, pas fini. Aux alentours de 19h, il a dû se présenter sur le podium officiel pour recevoir sa médaille. Nul doute que, au vu de son ambition, il voudra être de retour sur la plus haute marche dans deux ans, en Silésie.