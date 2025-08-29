Ditaji Kambundji garde-t-elle la victoire pour les Mondiaux?

Pour la deuxième fois en l'espace de six jours, la spécialiste des haies Ditaji Kambundji est monté sur le podium d'une Diamond League. La confiance est au maximum pour la Suissesse avant les Mondiaux de Tokyo.

Ditaji Kambundji a terminé deuxième à Zurich. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

Le bruit était déjà particulièrement impressionnant lorsque Ditaji Kambundji a été présentée, au couloir No 7, avant son 100 m haies sur la piste du Letzigrund. Il a été bien plus fort lors de la course et quand la Bernoise a coupé la ligne, en deuxième position de ces finales de Diamond League. Sur les écrans géants, le temps était aussi épatant: 12"40. Ditaji Kambundji vient juste d'égaler son record de Suisse.

Le pire dans tout cela? C'est que la sprinteuse aurait pu faire mieux ce jeudi soir à Zurich. «C'est vraiment dommage puisque j'ai tapé la dernière haie, révèle-t-elle. Ça m'a sorti de la course. Je pense que j'ai perdu le record de Suisse à ce moment.» Si elle veut voir le verre à moitié plein, Ditaji Kambundji peut se dire qu'elle a un excellent temps dans les jambes.

«Je suis vraiment contente de la course, sourit-elle. Peut-être que j'étais un peu moins concentrée sur la dernière haie puisque je voulais aller chercher la ligne.» Il faut dire que cette finale du 100 m haies était particulièrement serrée. Derrière elle et la gagnante Ackera Nugent (12"30), cinq athlètes étaient séparées par huit centièmes.

«Ça fait du bien moralement»

Dans tous les cas, ce résultat à Zurich est de bon augure pour les Mondiaux de Tokyo, qui débutent le 13 septembre prochain. «Ça fait du bien moralement de finir deuxième et de voir que je peux battre des femmes qui réalisent des performances exceptionnelles, analyse la sprinteuse. Je peux jouer tout devant… ou presque.»

Car pour la troisième fois en autant de participation en Diamond League cette saison, Ditaji Kambundji a terminé sur le podium. Sans victoire, par contre. La garde-t-elle pour Tokyo? «Exactement», rigole-t-elle.

Jusqu'à son départ en terres nippones, la Bernoise explique qu'elle ne va faire que de régler de petits détails. «Il faut surtout rester en bonne santé, beaucoup dormir et ne pas tout changer.» Pour, pourquoi pas, rêver de médaille.