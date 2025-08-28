«C'est toujours un avantage de courir à la maison»

Ce jeudi, cinq athlètes suisses seront engagés pour les finales de Diamond League à Zurich. Un dernier test avant les Mondiaux de Tokyo, qui auront lieu mi-septembre.

Ditaji Kambundji et quatre autres Suisses fouleront la piste du Letzigrund ce jeudi soir. Photo: imago/Beautiful Sports

Matthias Davet Journaliste Blick

Mardi en conférence de presse, Angelica Moser se disait particulièrement enthousiaste à l'idée de concourir sur la Sechseläutenplatz de Zurich. «C'est à cinq minutes à pied de mon ancienne école», souriait la perchiste. Si elle n'a pas pu profiter de cet avantage, terminant quatrième du concours, la Zurichoise s'est toutefois montrée reconnaissante auprès de «tous les amis et ma famille qui ont pu venir me voir».

Ce jeudi soir dans les travées du Letzigrund, les proches de Ditaji Kambundji, Annik Kälin, Jason Joseph et Audrey Werro devraient également être de la partie. Tous ces athlètes concourront sur leurs terres, et s'en réjouissent particulièrement. «C'est toujours un avantage, souligne la première nommée. Oui, il y a de la pression, mais c'en est une bonne. On veut bien performer en Suisse.»

Directement, Audrey Werro lui emboîte le pas alors que, à quelques hectomètres de la salle de la conférence de presse du Letzigrund, Angelica Moser s'élance pour son premier saut. «Je sens que je suis prête à courir cette finale, annonce la Fribourgeoise. Il y a une grosse opportunité, avec plein de gens que je connais en tribunes.» Il faut dire qu'avec la fin des travaux sur la ligne entre Fribourg et Berne, le domicile de Courtepin d'Audrey Werro n'est qu'à environ deux heures du stade zurichois en transports publics.

Audrey Werro en favorite?

D'ailleurs, la spécialiste du 800 m sera grandement observée lors de son entrée en lice, à 21h09. Il faut dire que lors de sa dernière sortie, ce week-end lors des championnats suisses à Frauenfeld, elle a écrasé la concurrence et pulvérisé son propre record de Suisse (1'56"29).

Avec l'absence de Keely Hodgkinson et avec la deuxième meilleure performance de l'année, Audrey Werro fait presque figure de favorite avant la finale. Dingue, quand on se dit que la Fribourgeoise n'a que 21 ans et qu'elle disait encore il y a une semaine avoir l'impression d'être entrée dans la cour des grandes du 800 m cette année seulement. Mais avec Audrey Werro, tout va très vite, et pas seulement sur la piste.