Après Lausanne, la pluie va-t-elle perturber Zurich?

Une semaine après Athletissima, les meilleurs athlètes de la planète se retrouvent à Zurich, pour les finales de la Diamond League. Tout comme à la Pontaise, la météo risque de poser des problèmes.

Noah Lyles avait déjà couru à Lausanne sous la pluie la semaine passée. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

Une semaine plus tard, les scènes de chaos de la Pontaise sont toujours dans les mémoires des suiveurs de l'athlétisme. La pluie s'était abattue sur le vénérable stade lausannois lors du meeting d'Athletissima et cela avait créé des moments particuliers, à l'image du sauteur en longueur Tajay Gayle qui avait tenté d'enlever l'eau de la planche avec ses mains et un cône.

Ce genre de scènes pourrait refaire leur apparition, ce jeudi soir à Zurich. Pour le deuxième meeting de Diamond League en Suisse, la météo s'annonce à nouveau peu clémente. La pluie risque de faire son apparition toute la journée au-dessus de la plus grande ville de Suisse et devrait également frapper le stade du Letzigrund.

Sur les traces d'Usain Bolt?

Forcément, certains étaient déjà de la partie à Lausanne la semaine dernière, et vont à nouveau goûter aux gouttes sur les bords de la Limmat. C'est le cas de Noah Lyles, champion olympique en titre sur 100 m. Dans la capitale olympique, il avait dû se contenter de la deuxième place et d'un chrono au-dessus des 10 secondes (10"02). «Mais ce n'était pas dû à la météo, mais à un mauvais départ de ma part, a précisé l'Américain. Il faut garder un bel état d'esprit et la fête froide sous la pluie.» Noah Lyles pense qu'un bon chrono est faisable, comme le prouve celui de son rival Oblique Seville à la Pontaise mercredi passé (9"87).

Celui qui dit «aimer le challenge» n'hésite d'ailleurs pas à demander quel est le record sous la pluie pour un 200 m, discipline dans laquelle il va s'aligner au Weltklasse. Lorsqu'un journaliste lui répond le 19"59 d'Usain Bolt à Lausanne en 2009, Noah Lyles s'exclame: «Ça a l'air bien, puisque c'est ce que moi et mes coachs avons en tête.»

Ambitieux, l'Américain va retrouver sur la piste du Letzigrund Letsile Tebogo, le Botswanais qui avait remporté l'or sur 200 m à Paris. Le duel s'annonce intéressant.

La perche féminine a eu lieu

En tout cas, les organisateurs zurichois ont sans doute observé attentivement le meeting lausannois et ont pris bonne note que, en cas de fortes pluies, les spécialistes de la perche pouvaient mettre fin au concours. Ainsi, programmées le jeudi soir lors du meeting officiel, les dames ont finalement été déplacées à mercredi après-midi, sur la Sechseläutenplatz.