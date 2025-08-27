DE
Le Suisse brille à Zurich
Un bond victorieux pour Simon Ehammer avant les Mondiaux de Tokyo

Simon Ehammer brille au Weltklasse Zurich, remportant le concours de saut en longueur avec un bond de 8m34. L'Appenzellois devance le jeune Italien Mattia Furlani de deux centimètres, s'assurant une deuxième victoire en finale de la Diamond League.
Publié: il y a 18 minutes
Dernière mise à jour: il y a 7 minutes
Simon Ehammer a devancé de deux centimètres le jeune Italien Mattia Furlani pour remporter la finale du circuit.
Photo: keystone-sda.ch
ATS Agence télégraphique suisse

Simon Ehammer a brillé au Weltklasse Zurich. L'Appenzellois a remporté le concours du saut en longueur avec un bond à 8m34 à son troisième essai lors de la finale de la Diamond League.

Simon Ehammer (25 ans) a devancé de deux centimètres le jeune Italien Mattia Furlani pour remporter la finale du circuit pour la deuxième fois de sa carrière. Le Suisse a ainsi fait le plein de confiance avant les Mondiaux de Tokyo (13 au 21 septembre).

Moser quatrième de la perche

Angelica Moser a quant à elle pris la quatrième place du concours de la perche. Devant son public, la championne d'Europe a franchi une barre à 4m65, avant d'échouer trois fois à 4m75.

La Zurichoise âgée de 27 ans était peut-être un peu fatiguée après une séance intense d'entraînement lundi. Elle a été surprise quand elle a appris que le concours était avancé à mercredi sur la place Sechseläuten, en raison des mauvaises prévisions météo pour jeudi.

Pas au top de son potentiel

Angelica Moser n'a pas évolué au top de son potentiel. Pourtant, trois jours plus tôt, elle avait signé sa meilleure performance de la saison avec 4m80 aux championnats de Suisse à Frauenfeld.

La victoire est revenue à l'Américaine Katie Moon avec 4m82. La championne olympique 2021 et double championne du monde a justifié son rôle de favorite. Elle a devancé ses compatriotes Sandy Morris et Emily Grove, qui ont toutes deux passé 4m75.

Dans le concours masculin de la perche, la victoire est revenue au Suédois Armand Duplantis. Mais le recordman du monde a dû se contenter d'une barre à 6m, échouant ensuite trois fois à 6m10.

