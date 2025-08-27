DE
Concours de perche avancé
Angelica Moser au pied du podium au Weltklasse

Angelica Moser a pris la quatrième place du concours de la perche au Weltklasse de Zurich. Devant son public, la championne d'Europe a franchi une barre à 4m65, avant d'échouer trois fois à 4m75.
Publié: 16:21 heures
Écouter
Pas d'exploit mercredi pour Angelica Moser
Photo: MICHAEL BUHOLZER
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La Zurichoise âgée de 27 ans était peut-être un peu fatiguée après une séance intense d'entraînement lundi. Elle a été surprise quand elle a appris que le concours était avancé à mercredi sur la place Sechseläuten, en raison des mauvaises prévisions météo pour jeudi.

Angelica Moser n'a pas évolué au top de son potentiel. Pourtant, trois jours plus tôt, elle avait signé sa meilleure performance de la saison avec 4m80 aux championnats de Suisse à Frauenfeld.

La victoire est revenue à l'Américaine Katie Moon avec 4m82. La championne olympique 2021 et double championne du monde a justifié son rôle de favorite. Elle a devancé ses compatriotes Sandy Morris et Emily Grove, qui ont toutes deux passé 4m75.

