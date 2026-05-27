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Bassin fracturé en 2022
Michael Valgren, succès d'un miraculé

Le Danois Michael Valgren a remporté mercredi la 17e étape du Giro, quatre ans après un accident presque fatal. Il a devancé Andreas Leknessund et Damiano Caruso dans les derniers kilomètres.
Publié: 17:36 heures
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Dernière mise à jour: 17:41 heures
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Michael Valgren signe un joli succès sur le Giro 2026.
Photo: AFP
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ATS Agence télégraphique suisse

Issu de l'échappée matinale, Michael Valgren (34 ans) a remporté mercredi la 17e étape du Tour d'Italie à Andalo. Ce succès du Danois survient quatre ans après un accident qui a failli mettre un terme à sa carrière.

Lourde chute en 2022

Usant de toute son expérience, le coureur de l'équipe EF Education a réussi le «coup du kilomètre» en surprenant les cinq autres rescapés de l'échappée avec un démarrage à la flamme rouge pour devancer d'une poignée de secondes le Norvégien Andreas Leknessund et l'Italien Damiano Caruso.

Michael Valgren est un miraculé du cyclisme après une lourde chute en 2022 lors de la dernière étape de la Route d'Occitanie lorsqu'il était tombé dans un ravin, se fracturant le bassin.

Son compatriote Jonas Vingegaard conserve le maillot rose de leader avec une avance confortable de plus de quatre minutes sur l'Autrichien Felix Gall alors que le peloton avait décidé de laisser filer mercredi. Jeudi, la 18e étape proposera au peloton un parcours accidenté de 171 km entre Fai della Paganella et Pieve di Soligo avant deux grosses journées en montagne. La 109e édition du Giro arrivera dimanche à Rome.

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