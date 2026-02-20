Dix jours après leur victoire convaincante face aux New England Patriots, les Seattle Seahawks vont changer de propriétaire. La succession de Paul Allen a officiellement lancé le processus de vente, attirant déjà de potentiels acheteurs.

Seattle Seahawks: la franchise championne du Super Bowl mise en vente

Petar Djordjevic

Dix jours seulement se sont écoulés depuis que les Seattle Seahawks ont remporté le Super Bowl avec autorité, en s’imposant 29 à 13 face aux New England Patriots. Une rumeur persistante avant la grande finale de la saison est désormais confirmée: la franchise du champion en titre va être mise en vente. Comme le rapportent plusieurs médias américains, l’organisation propriétaire a confirmé avoir lancé le «processus formel de vente».

En 1997, Paul Allen avait racheté les Seattle Seahawks, évitant ainsi un déménagement vers Los Angeles. L’entrepreneur américain est décédé en 2018 des suites d’un cancer. Sa succession a alors repris la propriété de la franchise. Depuis, sa sœur, Jody Allen, en assure la présidence.

Des ultra-riches sur les rangs

Le changement de propriétaire des Seahawks revêt un caractère particulier à plusieurs égards. Certes, les transactions impliquant des équipes NFL ne sont pas rares en Amérique du Nord. Mais voir un champion du Super Bowl en titre changer de mains reste inédit.

Selon les estimations, un éventuel acquéreur devra débourser environ 8 milliards de dollars pour s’offrir la franchise. Les candidats potentiels ne manquent pas. D’après certaines rumeurs, le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, ferait partie des intéressés. Un autre nom circule avec insistance: celui du milliardaire américain Bill Gates.

La vente des Seahawks ne devrait toutefois pas enrichir les héritiers de Paul Allen. Son testament prévoirait en effet que l’ensemble des participations dans des équipes sportives soient cédées, et que les recettes soient intégralement reversées à des œuvres caritatives.