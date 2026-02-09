Le show le plus attendu des Etats-Unis a battu son plein dimanche soir lors du Super Bowl 2026. Si vous avez manqué la mi-temps de la finale de la NFL, Blick fait le point pour vous.

Léa Perrin Journaliste Blick

Le coup d'envoi du 60e Super Bowl a été donné dimanche (heure locale) à Santa Clara (Californie), grand rendez-vous annuel américain entre les New England Patriots et les Seattle Seahawks dans un climat de tensions politiques accentuées par le choix de Bad Bunny pour le concert de la mi-temps. Aux millions de téléspectateurs américains à visionner l'événement sportif se sont ajoutés cette année une pléthore de fans du chanteur portoricain à travers le monde, faisant de cette édition 2026 un événement qui dépasse les frontières du football.

Le hafltime show du Super Bowl est une véritable institution du divertissement aux Etats-Unis: plus de 120 millions d'Américains étaient attendus devant leur écran pour la finale de la NFL. La mi-temps promet non seulement un show annuel démentiel, mais c'est également l'un des rendez-vous télévisés les plus monétisés des Etats-Unis, avec des publicités iconiques jonchées de stars, qui touchent un public inégalable.

Un clash politique?

Mais cette année, la mi-temps promettait un spectacle d'une autre ampleur avec la venue du chanteur Bad Bunny, dénonciateur de la violente politique anti-immigration de Donald Trump et artiste détesté de la sphère MAGA. Le président américain qui a boycotté l'événement a par ailleurs voulu contrer les décisions de la NFL en proposant son propre concert animé par des artistes ultraconservateurs. De leur côté, les fans du chanteur ont vu en ce show, l'opportunité de faire briller la sphère musicale latine et de participer davantage à un concert de Bad Bunny qu'à une finale de football.

Des millions de regards se sont tournés vers la mi-temps du Super Bowl, avec toutefois une attente: Bad Bunny allait-il, comme à la cérémonie des Grammy Awards ou dans le clip de «Nuevayol», tacler la politique de Trump en portant un message politique fort? Pas vraiment.

Amour, danse et unité

Comme prévu, la star portoricaine a mené une performance célébrant l'héritage latino, une première en 60 ans d'histoire du match de championnat de la NFL. L'événement phare a été réalisé en grande partie en espagnol. Mais si le show a porté un message joyeux, coloré et dansant, il n'a pas frappé aussi fort que l'on pouvait s'y attendre d'un point de vue politique. Comme l'affichait le slogan de l'écran géant «The only thing more powerful than hate is love» («La seule chose qui soit plus puissante que la haine est l'amour»), le show était empreint d'amour et d'unité.

Des enfants ont pris part au show (l'un d'eux a reçu un Grammy de la part de l'artiste en clin d'oeil à la cérémonie à laquelle ce dernier a été récompensé pour l'album de l'année), un des tableaux a mis en scène un mariage et les danseurs ont été particulièrement mis en avant. Bad Bunny s'est mêlé à la foule dans un show humble, comme il l'aurait fait dans une rue de Puerto Rico.

Quelques messages politiques subtils ont toutefois été transmis à travers le show, comme l'apparition de poteaux électriques en référence aux coupures d'électricité à Puerto Rico ou son message de fin. Le roi du reggaeton a conclu le show en lançant «Que Dieu bénisse l'Amérique» en anglais, avant d'ajouter en espagnol: «Que ce soit l'Argentine, le Chili, la Colombie...» énumérant tous les pays du continent américain jusqu'au «Canada, les Etats-Unis et ma patrie, Puerto Rico». Dans un dernier geste, Bad Bunny a lancé un ballon de football américain qu'il portait à la main et sur lequel était imprimé: «Ensemble, nous sommes l'Amérique.»

Son spectacle de 13 minutes, qui comprenait des tubes comme «Nuevayol» et «Baile Inolvidable», a également accueilli Lady Gaga – qui a interprété «Die With a Smile», son succès avec Bruno Mars, en version salsa et en anglais. Le chanteur Ricky Martin a, lui aussi, fait une apparition sur la scène du Super Bowl. Des stars comme Pedro Pascal et Jessica Alba faisaient partie de la foule de danseurs du show.