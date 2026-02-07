Tout ce qu'il faut savoir sur le 60e Super Bowl

Même sans être un fan inconditionnel de NFL, il vaut la peine de rester éveillé pour le Super Bowl qui aura lieu dans la nuit de dimanche à lundi. Blick détaille tout ce qu'il faut savoir avant le méga-événement du sport américain.

Andrea Cattani

Lorsque les shows de la mi-temps font presque plus parler que le sport en lui-même, lorsque le nombre de téléspectateurs atteint des sphères de plus en plus absurdes et lorsque même les profanes absolus s'intéressent soudain au football américain, c'est que le Super Bowl est de retour!

Après environ cinq mois, 17 jours de match et les play-off qui s'ensuivent, la saison de NFL est définitivement arrivée dans sa dernière ligne droite. Il est donc temps d'être en forme pour le grand show de la nuit de dimanche à lundi (coup d'envoi à 0h30, heure suisse). Vous trouverez ici tout ce qu'il faut savoir sur le Super Bowl LX, c'est-à-dire la 60e édition de la finale.

Qui participe au Super Bowl et y a-t-il un favori?

Tout d'abord, les bases: cette année, les Seattle Seahawks et les New England Patriots sont en finale. Au début de la saison, personne n'avait vraiment envisagé ces deux équipes comme candidates à la finale. Mais c'est surtout Seattle qui a réalisé une saison impressionnante, notamment sur le plan défensif, et qui a terminé la saison régulière en tant que meilleure équipe de sa propre conférence, la NFC. Les Seahawks sont donc les favoris de cette finale. Quant aux Patriots, ils pourraient réaliser un exploit historique: Une victoire dimanche et la franchise deviendrait la première à remporter sept fois le Super Bowl!

Qu'est-ce qui rend cette affiche spéciale?

Il y a onze ans, le duel entre les Seahawks et les Patriots avait déjà eu lieu au Super Bowl - et à l'époque, il s'était terminé par un final incroyable. En 2015, les Seahawks étaient sur le point de marquer le touchdown décisif. Juste avant la zone d'en-but et alors qu'il ne restait que quelques secondes sur le chronomètre, ils ont décidé d'effectuer une passe risquée. Le ballon a été rapidement perdu et les New England Patriots se sont imposés comme par miracle. Aujourd'hui encore, les fans de Seattle sont traumatisés par cette scène. Une revanche pourrait les soulager.

Quels joueurs faut-il surveiller?

C'est surtout le duel des quarterbacks qui est intéressant. D'un côté, Drake Maye (23 ans), ce jeune talent excitant aux mouvements de jeu toujours spectaculaires. Les New England Patriots espèrent avoir trouvé en lui le successeur tant attendu de la légende Tom Brady (6 victoires au Super Bowl avec la franchise). Peut-être un peu trop de pression pour un jeune? Face à lui se trouve Sam Darnold (28 ans). Lui aussi était autrefois une grande promesse au poste de quarterback, mais il n'a jamais pu répondre aux immenses attentes placées en lui. Il a même dernièrement été trimballé à travers la ligue, mais il semble aujourd'hui être en pleine revanche avec Seattle. Gagner le Super Bowl serait la plus belle des réponses.

Où le Super Bowl aura-t-il lieu cette année?

Le Super Bowl LX se déroulera au Levi's Stadium, au sud de San Francisco. Le stade peut accueillir un peu plus de 70'000 fans et sera également l'un des stades de la Coupe du monde de football l'été prochain. Ainsi, l'équipe nationale suisse y disputera son premier match de groupe contre le Qatar. Alors que les fans de football devraient transpirer abondamment sous le soleil californien en juin, des températures nettement plus douces sont attendues pour le Super Bowl. Les prévisions: un ciel légèrement nuageux et une température d'environ 10 degrés.

Pourquoi regarder le Halftime Show?

Qu'on le veuille ou non, c'est le Halftime Show qui fait du Super Bowl le méga-événement auquel s'intéressent aussi les non-fans de football. Cette année, c'est l'artiste latino Bad Bunny qui se charge de l'animation. Et sa prestation est attendue avec impatience. La superstar de Porto Rico a déjà critiqué à plusieurs reprises le récent durcissement massif de l'administration Trump contre les immigrants illégaux aux États-Unis. La NFL n'autorisera pas la diffusion en direct de la grande action de protestation de Benito Martinez Ocasio, de son vrai nom Bad Bunny. Mais il est bien possible que le musicien ne se prive pas d'adresser l'une ou l'autre pique cachée au président américain. Trump lui-même a annoncé qu'il ne serait pas présent au stade cette année.

Pourquoi ce Super Bowl est-il également intéressant pour les fans de Formule 1?

Le Super Bowl est regardé par le monde entier. Les entreprises l'ont compris depuis longtemps et s'assurent ainsi, à grands frais, la diffusion de leurs spots publicitaires lors des interruptions de jeu. C'est le cas de l'écurie Cadillac, qui participera au circuit de Formule 1 à partir de la saison prochaine. Jusqu'à présent, les Américains étaient encore vêtus de noir lors des essais de préparation à la saison, mais Cadillac présentera le design officiel du bolide du duo Valtteri Bottas et Sergio Pérez pendant le match.