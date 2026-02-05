Donald Trump annonce boycotter le Super Bowl après une programmation jugée trop anti-MAGA. Ses partisans préparent un concert alternatif pour concurrencer le show de mi-temps.

Léa Perrin Journaliste Blick

Evénement sportif de l'année aux Etats-Unis, le Super Bowl rayonne surtout à l'international pour son spectaculaire show de mi-temps. Mais cette année, la programmation choisie par la National Football League (NFL), pour assurer le spectacle visionné par des millions de téléspectateurs n'a pas plu à Donald Trump. Pour répondre à ce qu'il considère comme un affront, le président américain va non seulement bouder le match, mais va également proposer son propre concert de mi-temps, version MAGA, rapporte le «Huffington Post» mardi 3 février.

La première claque est venue de Porto Rico. La NFL a annoncé il y a quelques mois que Bad Bunny, star latino qui vient de remporter le Grammy Award de l'album de l'année, assurerait le traditionnel show de la mi-temps. Bad Bunny sera non seulement le premier artiste à chanter exclusivement en espagnol lors du fameux halftime show, mais aussi une figure associée à des positions politiques opposées à la politique migratoire de Donald Trump. De quoi faire bouillir le camp MAGA, qui avait déjà critiqué ce choix musical.

Mais la polémique s’est encore amplifiée lorsque la NFL a dévoilé l'artiste chargé d'ouvrir l'événement de football ultra-médiatisé: Green Day. Ouvertement anti-Trump, le groupe de rock s'est démarqué ces dernières années pour avoir modifié les paroles de ses chansons en hymnes «anti-fascistes» visant le groupe MAGA. La goutte de trop pour les républicains.

Donald Trump annonce son boycott

Donald Trump n'a pas tardé à fulminer et à faire savoir son mécontentement en annonçant qu'il ne viendrait pas au Super Bowl cette année, à cause de sa programmation. Il affirmait au «New York Post» être «anti-eux» en référence à Green Day et Bad Bunny. «Je pense que c’est un choix déplorable. Tout ce qu’ils font, c’est semer la haine. Terrible.»

Pour contrer ce revers, les partisans de Trump ont annoncé leur propre spectacle de mi-temps. Ils ont dévoilé une programmation de leur cru, majoritairement country aux sonorités conservatrices, en pied-de-nez à l'un des événements sportifs les plus suivis des Etats-Unis.

Un concert 100% conservateur

Nommé «The All-American Halftime Show», ce concert contre-Super Bowl est organisé par Turning Point USA, l'organisation ultraconservatrice fondée par Charlie Kirk. Ses partisans présentent cet événement comme une célébration de «la foi, la famille et la liberté».

Diffusé sur les réseaux sociaux de l'association et sur des chaînes d'informations conservatrices en même temps que la performance officielle de Bad Bunny, le concert MAGA réunira Kid Rock, Brantley Gilbert, Gabby Barrett et Lee Price. Des artistes pro-armes et conservateurs qui soutiennent la politique Trump ou sont des proches du président américain. «Nous abordons ce spectacle comme David contre Goliath», a assumé Kid Rock dans un communiqué l’annonçant en tête d’affiche de ce concert alternatif.

Le lieu de ce concert provocateur n'a pas encore été dévoilé. Mais le boycott trumpiste du Super Bowl semble prendre de l'ampleur au sein d'un événement qui devient plus politique que sportif. Affaire à suivre dimanche 8 février.