New England affronte Seattle
Les deux équipes qualifiées pour le Super Bowl sont connues

Les New England Patriots se qualifient pour le Superbowl après leur victoire glaciale 10-7 contre Denver. Le 8 février, ils affronteront Seattle à Santa Clara pour tenter de décrocher un septième titre NFL.
Publié: 09:07 heures
Les New England Patriots se sont qualifiés pour le Superbowl dimanche.
Photo: IMAGO/Icon Sportswire
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

New England s'est qualifié pour le Superbowl grâce à sa victoire dimanche face à Denver (10-7). La franchise y retrouvera Seattle, que les Patriots avaient battu en 2015 lors de la finale de la NFL.

Les Patriots n'ont plus goûté au Superbowl depuis le départ en 2019 de leur ancienne star Tom Brady, considéré comme le plus grand quaterback de l'histoire. New England avait raflé six Superbowl avec Tom Brady entre 2001 et 2018, et plus aucun depuis.

Après une période de reconstruction

New England a connu une période de reconstruction difficile, échouant trois saisons d'affilée à disputer les play-off. Mais sous la houlette de leur nouvel entraîneur, Mike Vrabel, la renaissance des Patriots est étincelante cette saison.

Grâce à leur victoire face à Denver, à l'issue d'un match disputé sous la neige, ils viseront un septième titre le 8 février à Santa Clara, en Californie, face à Seattle. Les Seahawks se sont eux imposés face aux Rams de Los Angeles (31-27) pour décrocher leur droit à une revanche face à New England.

