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Stupeur à Barcelone
Le Grand Prix de Catalogne interrompu après un gros accident d'Alex Marquez

Le Grand Prix de Catalogne de MotoGP a été interrompu à deux reprises en raison de chutes. C'est Alex Marquez qui a été le plus durement touché.
Publié: il y a 24 minutes
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Alex Marquez chute lourdement lors du GP de Barcelone.
Photo: Getty Images
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ATS Agence télégraphique suisse

Le Grand Prix de Catalogne de MotoGP a été interrompu après un gros accident survenu à la mi-course impliquant plusieurs pilotes qui occupaient les premières positions, dimanche sur le circuit de Barcelona-Catalunya à Montmelo. L'Espagnol Alex Marquez (Ducati-Gresini), qui était à la lutte avec Pedro Acosta (KTM) pour s'emparer de la tête, a percuté par l'arrière son compatriote qui a été victime d'un problème technique. Le Catalan est ensuite allé dans les graviers et a chuté à très grande vitesse, alors que sa moto est partie en tonneaux avant de retomber en lambeaux sur la piste.

L'Italien Fabio Di Giannantonio (Ducati-VR46) a également chuté après avoir été percuté par une roue de la Ducati complètement détruite de Marquez.

Le drapeau rouge a immédiatement été brandi pour interrompre la course et un second départ sera donné après nettoyage de la piste. Acosta a réussi à rentrer aux stands avec la roue arrière crevée grâce à l'aide des deux pilotes Yamaha-Pramac qui l'ont encadré pour l'empêcher de tomber, alors que le Français Johann Zarco (Honda-LCR) semble avoir été touché par un débris puisqu'il boitait beaucoup en descendant de sa moto. Alex Marquez, qui était conscient à l'arrivée de l'équipe médicale, a été évacué vers un hôpital pour subir des examens.

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