Marlen Reusser remporte le bronze aux Européens

ATS Agence télégraphique suisse
Marlen Reusser a remporté la médaille de bronze dans la course sur route aux Championnats d'Europe en Slovénie. Comme lors des Championnats du monde, c'est la Néerlandaise Demi Vollering qui s'est imposée.
Au terme des 130 km entre Ljubljana à Sencur, Vollering l'a emporté en solitaire. Dans un sprint à cinq, Reusser a décroché la 3e place derrière la Néerlandaise Puck Pieterse. Il s'agit de la première médaille sur une course en ligne pour la quadruple championne d'Europe du contre-la-montre.
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