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Son état est inconnu
Une star du golf de nouveau impliquée dans un accident de la route

Tiger Woods, 50 ans, a été impliqué dans un accident de la route vendredi à Jupiter Island, en Floride. Les autorités locales n'ont pas encore confirmé son état.
Publié: il y a 57 minutes
La superstar du golf Tiger Woods a de nouveau été victime d'un accident de la circulation.
Photo: TGL Golf via Getty Images

La superstar du golf Tiger Woods, qui avait été gravement blessé dans un accident de voiture en 2021, a de nouveau été victime d'un accident de la circulation vendredi en Floride, selon les médias américains qui citent les forces de l'ordre locales.

Son état est inconnu

On ne sait pas si le golfeur de 50 ans a été blessé dans cet accident survenu à Jupiter Island, à environ 150 kilomètres au nord de Miami, selon la chaîne de télévision ABC. Sollicité, le bureau du shérif du comté de Martin n'a pas répondu dans l'immédiat. Une conférence de presse est prévue à 17H00 locales (21H00 GMT).

Ancien N.1 mondial, Tiger Woods n'a plus disputé de compétitions depuis juillet 2024. Le golfeur aux 15 victoires dans des tournois du Grand Chelem avait été sérieusement blessé dans un accident de voiture en 2021 en Californie.

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