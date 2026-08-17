Ladina Caviezel a quitté le snowboard au printemps. Quelques mois plus tard, l’ancienne championne du monde et son mari Dario Caviezel annoncent une autre grande nouvelle: ils vont devenir parents.

Ramona Bieri

Au printemps dernier, Ladina Caviezel a mis un terme à sa carrière de snowboardeuse. Après 13 saisons, 178 épreuves de Coupe du monde et 18 podiums, dont deux victoires, elle a fait ses adieux au sport de haut niveau.

Mais une belle nouvelle vient désormais égayer la vie de Ladina Caviezel et de son mari, le snowboardeur Dario Caviezel: ils vont devenir parents. «Nous avons hâte de découvrir le monde avec notre petit miracle», écrivent-ils sur Instagram. Le couple publie également plusieurs photos sur lesquelles le ventre arrondi de Ladina Caviezel est déjà bien visible.

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Les félicitations du monde suisse des sports d’hiver ne se font pas attendre. «Youpi!», écrit notamment Andri Ragettli. Amy Baserga, Jan Scherrer et Nevin Galmarini se joignent eux aussi aux nombreux messages de félicitations.

Ils se sont rencontrés grâce au sport

Ladina Caviezel et Dario Caviezel sont en couple depuis plus de sept ans. Ils se sont rencontrés grâce au snowboard, les compétitions féminines et masculines se déroulant généralement au même endroit. Au début, Ladina Caviezel avait hésité. Elle se demandait notamment ce qui se passerait si une relation avec son coéquipier ne fonctionnait pas.

Finalement, elle a décidé de donner une chance à cette histoire d’amour. Comme Dario Caviezel l’avait raconté un jour au magazine «Glückspost»: «À un moment donné, on s’est mis ensemble.» A l’automne 2023, Dario Caviezel a demandé sa compagne en mariage. L’été suivant, les deux snowboardeurs se sont dit «oui» à la mairie. La grande fête a ensuite eu lieu en 2025. Aujourd’hui, un bébé vient couronner leur histoire d’amour.

Alors que Ladina Caviezel peut désormais se consacrer pleinement à cette nouvelle aventure depuis sa retraite, son mari n’a pas encore tourné le dos au sport professionnel. Le slalom géant parallèle faisant toujours partie du programme olympique, Dario Caviezel poursuivra sa carrière jusqu’en 2030. Et qui sait? Son nouveau rôle de père poussera peut-être le vice-champion du monde 2023 à atteindre encore de nouveaux sommets.