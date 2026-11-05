Simon Gerber a offert jeudi une nouvelle médaille à la Suisse lors des Jeux olympiques de la jeunesse à Dakar. Le skateboarder de Sonceboz-Sombeval, qui fêtera bientôt ses 18 ans, a remporté la médaille de bronze.

Un Jurassien bernois bronzé aux Jeux olympiques de la jeunesse

Un Jurassien bernois bronzé aux Jeux olympiques de la jeunesse

ATS Agence télégraphique suisse

Lors des qualifications dans l'après-midi déjà, Gerber a convaincu avec deux «runs» presque sans faute. En finale, il a encore réussi à améliorer sa performance. Grâce à une prestation solide et quelques améliorations par rapport aux qualifications, il a obtenu 140,79 points et s'est ainsi assuré la 3e place.

Après le bronze en beachvolley féminin, il s'agit de la deuxième médaille pour la délégation suisse dans ces JOJ au Sénégal.