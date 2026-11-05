ATS Agence télégraphique suisse
Lors des qualifications dans l'après-midi déjà, Gerber a convaincu avec deux «runs» presque sans faute. En finale, il a encore réussi à améliorer sa performance. Grâce à une prestation solide et quelques améliorations par rapport aux qualifications, il a obtenu 140,79 points et s'est ainsi assuré la 3e place.
Après le bronze en beachvolley féminin, il s'agit de la deuxième médaille pour la délégation suisse dans ces JOJ au Sénégal.
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