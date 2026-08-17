Nick Rohner
Le Bernois Andrea Salvisberg a réalisé une performance historique lors de l’Ironman de Kalmar, en Suède. L’ancien participant aux Jeux olympiques a établi un nouveau record suisse sur la distance reine du triathlon.
Andrea Salvisberg a bouclé les 3,8 km de natation, les 180 km à vélo et les 42,2 km de course à pied en 7h28'54''. Il n’a ainsi échoué qu’à quelques minutes du meilleur temps mondial jamais réalisé sur la distance.
Le Bernois détrône Ruedi Wild, qui détenait jusqu’ici le record suisse. En 2021, ce dernier avait réalisé un temps de 7h36'35'' lors de l’Ironman de Cozumel, au Mexique. A 37 ans, Ruedi Wild détient encore le record suisse sur la distance Ironman 70.3.
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