DE
FR

Sept minutes de moins
Ironman: Andrea Salvisberg pulvérise le record suisse

Andrea Salvisberg a frappé fort en Suède. Le Bernois a bouclé l’Ironman de Kalmar en 7h28'54'', pulvérisant de plus de sept minutes le record suisse détenu par Ruedi Wild.
Publié: il y a 18 minutes
Andrea Salvisberg (à droite) termine troisième à l'Ironman de Suède et bat le record suisse.
Photo: Getty Images for Ironman
Nick-Rohner-Ringier.jpg
Nick Rohner

Le Bernois Andrea Salvisberg a réalisé une performance historique lors de l’Ironman de Kalmar, en Suède. L’ancien participant aux Jeux olympiques a établi un nouveau record suisse sur la distance reine du triathlon.

Andrea Salvisberg a bouclé les 3,8 km de natation, les 180 km à vélo et les 42,2 km de course à pied en 7h28'54''. Il n’a ainsi échoué qu’à quelques minutes du meilleur temps mondial jamais réalisé sur la distance.

Le Bernois détrône Ruedi Wild, qui détenait jusqu’ici le record suisse. En 2021, ce dernier avait réalisé un temps de 7h36'35'' lors de l’Ironman de Cozumel, au Mexique. A 37 ans, Ruedi Wild détient encore le record suisse sur la distance Ironman 70.3.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Mon apprentissage m’a mené aux WorldSkills
Présenté par
Mon apprentissage m’a mené aux WorldSkills
Chronique
Mon apprentissage m’a mené aux WorldSkills
Voici les nouvelles variantes de spritz
Présenté par
Voici les nouvelles variantes de spritz
Baies, herbes et exotisme
Voici les nouvelles variantes de spritz
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
Présenté par
«Notre succès dépend entièrement de nos équipes»
La clé du succès
Miser sur la santé, un pari gagnant pour toute entreprise
Bons plans pour votre prochaine excursion journalière.
Présenté par
Bons plans pour votre prochaine excursion journalière.
Les plus belles excursions estivales en transports publics
Bons plans pour votre prochaine excursion journalière.
Stériliser son chat permet d’éviter bien des souffrances
Présenté par
Stériliser son chat permet d’éviter bien des souffrances
Le triste sort des chats errants en Suisse
Stériliser son chat permet d’éviter bien des souffrances
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
Présenté par
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
L'excellence ne passe pas que par la voie académique
Premier plongeon du CHUV dans le grand bain des SwissSkills
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Présenté par
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Trinquons à la Suisse!
Les meilleurs vins pour célébrer le 1er août
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Présenté par
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Votre escapade en montagne à portée de train
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Présenté par
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Un verre de fraîcheur
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Articles les plus lus
    Articles les plus lus