«J'ai vu que la raquette s'était ouverte et…»

La Suisse s'est relancée dans les pré-qualifications au Mondial 2027 en s'imposant à Fribourg face à l'Ukraine (66-64). Elle le doit en grande partie à Selim Fofana, auteur du panier décisif dans cette rencontre.

Selim Fofana a inscrit le panier de la victoire face à l'Ukraine. Photo: Swiss Basketball

Matthias Davet Journaliste Blick

Sans doute que Dylan Ducommun s'est dit, à un moment, qu'il allait être le héros de ce match Suisse - Ukraine. À 30 secondes du buzzer final, le futur joueur des Northern Illinois Huskies en NCAA a réalisé un magnifique geste, éliminant son adversaire et inscrivant un panier à trois points. De quoi faire s'enflammer la salle. Sauf que dans la foulée, les Ukrainiens ont égalisé (64-64). Avec 21 secondes restantes, qui allait être le sauver de l'équipe de Suisse?

Ce rôle a finalement été attribué à Selim Fofana. Meilleur pointeur jusqu'à présent dans la partie, le No 7 a pris ses responsabilités. D'un joli spin move, le meneur d'Iraklis a éliminé son vis-à-vis, avant d'aller terminer d'un lay-up tranquille, à six dixièmes de la fin de la rencontre. Le sauveur revient sur ces derniers instants: «Le système était pour moi, mais si on aurait pu aussi passer par Dylan (ndlr: Ducommun), détaille Selim Fofana. J'ai vu que la raquette était ouverte et la suite…» Tout le monde la connaît, avec ce panier victorieux. Dans la foulée, l'ex-joueur de Neuchâtel a regardé l'horloge a vu qu'il restait très peu de temps. «Je me suis dit que ça devait aller», sourit-il. Et même si l'Ukraine est parvenue à inscrire un panier, le temps était déjà écoulé.

Le match d'une vie?

Au-delà de ces dernières secondes suffocantes, tout le monde était du même avis après la rencontre: la Suisse méritait cette victoire, qui la relance dans ces pré-qualifications au Mondial 2027. Mais le coach ukrainien a eu des mots durs envers son équipe: «La stupidité était inacceptable.» Et d'autres, un peu plus réjouissants mais quand même ambigus envers la Suisse. «Notre adversaire mérite de remporter cette rencontre, mais les joueurs ont fait le match de leur vie.»

Une remarque qui a fait sourire Selim Fofana et son coach Ilias Papatheodorou en conférence de presse. «Non, je ne pense pas que c'est le cas, tempère son homologue suisse. On peut bien mieux jouer et ce qu'on a montré n'était pas si fou.» Même s'il n'a pas été interrogé spécifiquement à ce propos, le meneur précise aussi que «ce n'était pas le match de ma vie». D'ailleurs, le joueur de 26 ans dit être content de sa prestation, mais «sait aussi que je peux faire une meilleure sortie et prendre de meilleures décisions». Des propos que le coach grec semblent approuver.

De jeunes joueurs clés

Dans l'ensemble, la Suisse est quand même satisfaite du résultat. «On a contrôlé le match durant 40 minutes et c'est une victoire importante pour le futur, assure Ilias Papatheodorou. Il faut féliciter les joueurs car ce n'était pas facile.» Si à nouveau, la Nati a eu toutes les peines du monde a conservé son avantage, cela n'a pas inquiété outre-mesure son entraîneur: «Ce n'est pas une question de mental, précise-t-il. Mais on n'a pas le meilleur effectif possible et nos joueurs clés sont jeunes, comme Selim, Dylan ou Yasmin Mambo. On doit continuer à progresser.»

La prochaine échéance pour la Suisse aura lieu mercredi prochain à Winterthour et aura des airs de revanche, puisque l'équipe va retrouver la Slovaquie. Cette fois, elle voudra ressortir victorieuse, pour toucher un peu plus son rêve d'affronter les meilleures nations d'Europe pour une place au Mondial.